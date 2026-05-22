名古屋発5人組ラウドパンクバンドDOPERS、新作EPより「DAKKAI」MV公開

名古屋発の5人組ラウドパンクバンドDOPERS（ドーパーズ）が、5月22日（金）にEP『奪解エモーション』を配信リリースし、収録曲「DAKKAI」のMVを公開した。

EP『奪解エモーション』は、先行配信されている「GLORY SHIP」「Spark my Life」に加え、DOPERSのラウドな一面を垣間見ることができる「DAKKAI」、ライブでシンガロング必至の「HYPER ROCKET」、ギター:Haruが初の作詞を務めた「Midnight Bloom」を含む計7曲を収録しており、現在のDOPERSの魅力が凝縮されたラウドロック&パンクファン必聴の一作となっている。

さらに、東名神の3箇所を巡るレコ発ツアー「奪解エモーションTOUR」のゲストが未定となっていた神戸：MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎公演に、緻密に構築されたアンサンブルと超絶テクニカル重厚サウンドが特徴的な「そこに鳴る」のゲスト出演が決定。チケット一般発売も開始されている。すでに9月23日（水/祝）に下北沢ReGでの初ワンマンライブ開催を公表している彼らにとって、本ツアーはその前哨戦ともいえる重要な位置付けとなる。

＜リリース情報＞

DOPERS

2nd EP『奪解エモーション』

5月22日（金）リリース ＊Digital Only

https://linkco.re/cRMXMv0H?lang=ja

=収録曲=

1. Spark my Life

2. HYPER ROCKET

3. 未完成feather

4. DAKKAI

5. Midnight Bloom

6. カサブタ

7. GLORY SHIP

＜ライブ情報＞

奪解エモーションTOUR - 憧れ、襲来 -

2026年6月26日（金）新宿LOFT

Open 18:15 / START 19:00

[Guest]：IKE

奪解エモーションTOUR - 瞬間、音、重ねて -

2026年7月5日（日）[兵庫] MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

Open 16:00 / START 16:30

[Guest]：そこに鳴る、and more

奪解エモーションTOUR - 決戦、我らが故郷名古屋 –

2026年9月21日（月/祝）[愛知] Electric Lady Land

Open 15:15 / START 16:00

[Guest]：IKE

券種 / 料金：スタンディング（一般） / ¥5,000（税込）

スタンディング（学割） / ¥2,500（税込）

・入場制限：未就学児入場不可

・申し込み枚数制限：1申し込みにつき4枚まで

・Ticket

一般販売5/22（金）18:00 〜

https://eplus.jp/dopers/

主催：DOPERS

協力：ALL ACCESS RECORDS