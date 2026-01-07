JR北海道は7日、札幌で3月13～15日と3月28日に開催されるコンサートに合わせ、札幌～旭川間で特急「ライラック」「カムイ」の臨時列車を運行すると発表した。

3月13～15日に嵐、3月28日にVaundyのライブが大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)で開催される。これに合わせ、JR北海道は特急「ライラック」「カムイ」の臨時列車を設定。4日間とも夜間帯に札幌～旭川間の列車として運転し、終演後の帰宅需要に対応する。3月13・14日は各日2本、3月15・28日は各日1本を運転するとのこと。

設定する列車は、札幌駅22時5分発・旭川駅23時30分着の下り「カムイ95号」と、札幌駅23時16分発・旭川駅0時47分着の下り「ライラック97号」。2本とも札幌～旭川間で途中の岩見沢駅、美唄駅、砂川駅、滝川駅、深川駅に停車する。「カムイ95号」は3月13～15日、「ライラック97号」は3月13・14・28日の運転を予定している。

3月13日は「カムイ95号」「ライラック97号」の両列車ともに自由席車両(2両)を設けるが、3月14・15・28日は全車指定席となる。とくに3月13日の自由席は混雑が予想されるとして、JR北海道は指定席の利用を呼びかけている。指定席は運転日1カ月前の10時に発売。「えきねっと」での予約にも対応するとしている。