スターバックス コーヒー ジャパンは、歴史、文化、芸術が豊かに織りなす東京・谷中に、地元で活動する若手アーティストや芸術、美術を学ぶ学生、地域と共創しながら、アートを通じて未来を育む「スターバックス カフェ＆アートギャラリー 谷中御殿坂」を2026年3月28日にオープンする。

「スターバックス カフェ＆アートギャラリー 谷中御殿坂」は、谷中銀座に続く御殿坂に位置する。谷中エリアは、江戸時代に、寺院が多く建てられ、門前町として発展した後、現在も昔ながらの古い街並みが残り、「美しい日本の歴史的風土100選」にも選ばれた歴史や文化が根付いている。

芸術においても美術館や博物館、芸術大学も近くにあり、谷中エリアには芸術を学ぶ学生やアーティストが多く居住している。そのため、店舗は、次世代を担う若手アーティストの未来を地域とともに育んでいきたい、そして歴史や文化、芸術が息づく街としていつまでも大切にしていきたいという想いから、店名をスターバックス カフェ＆アートギャラリーとして、コーヒーとアートが織りなす唯一無二の体験をこの場所から届けていく。

店舗は"藝と珈琲の交差点"をコンセプトに、谷中エリアの歴史や文化に敬意を込めた2階建ての木造建築で、スターバックスのコーヒー体験に、次世代を担う若手アーティストによる現代アート作品から表現される感性が交差する、日常の中のちょっとした刺激や特別な時間を過ごせる場所となる。

カフェとギャラリーが融合した空間は、若手アーティストたちが表現活動を実践できる場として、アートの創作・発表の場を提供。1階と2階をつなぐ壁面には、ギャラリーウォールとして大小様々な作品が登場。店内のいたるところに、個性豊かなアートが飾られ、谷中の街歩きを楽しむように、コーヒーを片手に店内を回遊したり、作品をゆっくり鑑賞しながらそれぞれの時間を過ごすことができる。