セブン‐イレブン・ジャパンは1月7日～11日の5日間限定で、全国のセブン‐イレブンにて中華まん全品を20円引きで提供する。

中華まん20円引き

冬の厳しい寒さが増すこの時期に合わせ、同社は中華まん全品を対象とした20円割引キャンペーンを企画。対象商品は下記の通り。

「ふんわり×ごろっと 肉まん」は、通常価格が168.48円のところ、セール価格が146.88円となる。同商品は、小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に仕上がっている。また、熟成させた旨味の強い豚肉と玉ねぎ・筍のゴロゴロとした具材感を楽しめ、全国で販売している。

「もちふわ×とろ～り ピザまん」は、通常価格が170.64円のところ、セール価格が149.04円となる。トマトソースの甘みと雑味を抑え、チーズの味を引き立たせた一品。ゴーダチーズを増量し、チーズの旨味と風味がアップしている。

なお、同商品は全国で販売している。

「ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん」は、通常価格が160.92円のところ、セール価格が139.32円となる。同商品は、挽きたて、炒りたての香り豊かなすりごまを使用した、ごま風味豊かでなめらか食感のあんを、ふわふわな生地で包んだ一品。

近畿エリアを除く全国で販売している。

「もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん」は、小豆の風味を引き立てたつぶあんを使用した一品で、通常価格が140.40円のところ、セール価格が118.80円となる。

同商品は近畿エリアで販売をしている。

「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」は熟成させた豚肉を大きくカットし使用した旨味たっぷりの中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだボリュームのある一品。通常価格が250.56円のところ、セール価格が228.96円となる。

同商品は近畿エリアを除く全国で販売している。

「もっちり×ジューシー 特製豚まん」は中具における肉の比率を見直しジューシー感と豚肉の旨味がより向上した中具を使用した一品。通常価格が210.60円のところ、セール価格が189円となる。

同商品は近畿エリアにて販売している。

なお、「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格(税抜)からの値引きとなる。また、記載の価格は消費税8%のもの。