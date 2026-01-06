【1月6日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年1月の新商品5品まとめ(1月6日発売予定 )

今週登場予定েরローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、食べ応え抜群のメニューや、体の芯から温まるスープ、ボリューム満点の丼物など、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年1月の新商品まとめ

ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?

「旨辛! 満腹濃厚豚ラーメン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 784kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

定番の「満腹濃厚豚ラーメン」に、豆板醤や唐辛子、山椒、黒胡椒を絶妙にブレンドした特製スパイスをトッピングした一品が登場です。焼豚にはラー油を和えることで、より刺激的でコク深い旨辛な味わいに仕上げているとのこと。

「わかめ醤油ラーメン」(559円)

価格 : 559円

エネルギー : 406kcal

※九州地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

国産わかめを贅沢に使用した醤油ラーメンが登場。鶏油の豊かなコクと、醤油本来の旨みをしっかりときかせたスープが特徴のこちら。シンプルながらも奥行きのある味わいが楽しめる、こだわりの一品になっています。

「ガーリックトマトチキン丼」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 631kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふっくらと焼き上げたチキンに、とろりとした玉子をのせ、食欲をそそるガーリックトマトソースをたっぷりとかけたどんぶりメニューが登場。お店で炊いたごはんと、パンチのきいたソースの相性が抜群。食べ応えのある丼メニューになります。

「食物繊維が摂れる 鶏つくねの和風生姜スープ」(351円)

価格 : 351円

エネルギー : 74kcal

※容器が画像と異なる場合があるとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鶏つくねとたっぷりの根菜を使用した、生姜の風味が際立つ和風スープが登場です。身体のなかからじんわりと温まる優しい味わいで、手軽に食物繊維も摂れるため、健康を気遣う方にもおすすめの一品です。

「1食分の野菜が摂れる 五目具材の中華丼」(592円)

価格 : 592円

エネルギー : 430kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

1食分の野菜を使用した、満足感のある新メニューが登場。海老や豚肉などの定番の五目具材に、醤油と鶏ガラの旨味が凝縮された餡をたっぷり絡めた一品。寒い日にホッと温まる、本格的な味わいが魅力です。なお、1食分の野菜量は、厚生労働省「健康日本21」＜第三次＞の1日あたりの摂取量の目標350g以上を参考にしているとのこと。

まとめ

1月6日発売の新商品は、刺激的な「旨辛! 満腹濃厚豚ラーメン」や、冬に嬉しい「1食分の野菜が摂れる 五目具材の中華丼」、「ガーリックトマトチキン丼」などが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用