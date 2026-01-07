オリラジ藤森がオシャレだと思う芸人とは「ファッション業界の人にも認められている印象」

テレ東のドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』(1月8日スタート 毎週木曜24:30～25:00)の記者会見がこのほど、都内で行われ、藤森慎吾(オリエンタルラジオ)が登壇した。

――メガネ特集の取材で訪れるメガネ店の店長で、のちに大和(菅生新樹)の相談役になる橋倉伸役・藤森慎吾さんです。

よろしくお願いします。藤森慎吾です。ドラマの話もしたいんですけど、フォトセッションのときに剛力(彩芽)さんと今泉(佑唯)さんがすごく近くて、緊張しました(笑)。直前にエビチリを食べたばかりだったので、ちょっと心配だったんですけど、よろしくお願いします。あんなに近いと思わなかった!

――脚本を読んだときの感想、役を演じる上で気をつけたことを教えてください。

すごくおもしろくて、刺さる言葉がたくさんある素敵な脚本だなと思いました。あとは、橋倉がほとんど菅生新樹くんとのシーンしかないという印象で、これだけ華やかなメンバーがいらっしゃるのに、ずっと菅生! 本当に楽しそうにやってるんですよ。

一回だけ皆さんとの現場に行ったんですけど、もう(関係性が)出来上がってて。入る余地なし! 瀬戸(朝香)さんが優しく話しかけてくれたけど、谷まりあちゃんは今日初めて会いましたからね。だから、そういう印象ですね。でも、菅生くんは座長として素晴らしかったです。ありがとうございます。

――ドラマは見た目がテーマですが、芸人仲間で特にオシャレだと思う人を挙げるなら?

結構多いんですよね……。仲のいい後輩でいうと、シソンヌの長谷川忍くん。彼は服がすごく好きで、ファッションもすごくこだわりがある。NIGOさんとか藤原ヒロシさんと飲みに行ったり。ちょっと洒落臭いですけど(笑)、ファッション業界の人にも認められている印象ですかね。

ドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』あらすじ

小中高大と、野球一筋で生きてきた主人公・石黒大和。イケメンでもオシャレでもない大和は、周りに求められるキャラ一本で勝負してきた。

やさしい彼女にも恵まれ、ノリで出版社に合格し、順風満帆な人生。スポーツ誌の編集者になろうと意気込むが入社すると同時にスポーツ誌が廃刊に。そんな大和が配属されたのは、なんと、ファッション雑誌だった。

菅生新樹・剛力彩芽らも登壇

なお、この会見には藤森のほか、菅生新樹、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、瀬戸朝香も登壇した。