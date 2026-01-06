ファミリーマートは1月6日、「こってりやみつき!町中華」と題し、中華メニュー全7商品を全国のファミリーマートで発売した。

毎年2月に実施している中華メニューの祭典「こってり中華」を、今年は「こってりやみつき!町中華」として展開する。こってり感とやみつきになる味わいにこだわり、行きつけの町中華のように毎日食べたくなる味わいに仕上げた。

「こってり炒飯おむすび」(213円)は、鶏白湯スープ、背脂、醤油、にんにくで、こってりとした味わいに仕上げた、炒飯おむすび。

「こってり炒飯&油淋鶏」(698円)は、中華料理でも人気の炒飯と油淋鶏を組み合わせた、ボリューム感のあるお弁当。炒飯は鶏白湯スープをベースに背脂を加え、こってりな味わいに仕上げた。油淋鶏はリンゴ酢や黒酢のまろやかな酸味とコクが特長で、炒飯との相性も抜群だという。

「こってり鶏白湯ラーメン」(598円)は、鶏と野菜の旨みがベースのとろりとした口当たりの濃厚な鶏白湯スープに、しなやかでコシのある麺をあわせた、こってりラーメン。チャーシュー、ねぎ、メンマ、糸唐辛子をトッピングした。

「こってり旨辛焼ラーメン」(550円)は、豚骨と鶏ガラベースのタレで炒めた麺に鶏白湯と野菜ペーストのこってりスープを合わせた仕立て。2種類のチャーシュー、青ねぎ、きくらげ、紅生姜、辛味噌をトッピングした。

「こってり鶏白湯だれのふんわり玉子」(430円)は、鶏白湯スープをベースに鶏ガラや醤油を加えた、こってり濃厚な中華あん。こってりとした口当たりのあんが、ふんわり食感のたまごと麺に絡んだ濃厚な味わい。

「こってり旨辛鶏白湯だれの水餃子」(398円)は、鶏と野菜の旨みを炊き出した鶏白湯スープとあごだしを合わせた、濃厚だれに絡めて食べる水餃子。ガーリックオイルとラー油でこってり旨辛に仕立てた。

「こってり旨辛豚骨ラーメン風スープ(春雨入り)」(468円)は、豚骨スープに鶏白湯などを加えた濃厚スープに辛味だれを合わせた旨辛仕立て。具材には、春雨、ゆで卵、焼豚、野菜等を使用している。