俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』(1月18日スタート、毎週日曜21:00～)に山口紗弥加、与田祐希、上野鈴華が出演することが6日、発表された。

鈴木亮平が善悪を行き来する一人二役を演じる本作は、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸(鈴木亮平)は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる(＝リブートする)”という決意をする。

悪徳刑事に顔を変えて真実を追う早瀬陸、言動のすべてが謎に包まれている幸後一香（戸田恵梨香）、そして裏組織の汚れ仕事を行う冬橋航（永瀬廉）。立場も考え方も違う3人がそれぞれの場所で向き合う日常。その“素”に最も近い距離で関わっていく“家族”を演じる3人のキャストがこのたび発表された。

早瀬陸の妻で、会計コンサルタントとして働いていた早瀬夏海を演じるのは山口紗弥加。何気ない日常を夫婦として過ごしていたある日、突然失踪。その失踪から物語は進んでいく。

幸後一香の妹・幸後綾香役は与田祐希。重い病気で入院生活を送る綾香は、謎に包まれた一香の素顔を引き出していく存在。病院でのやり取りを通して姉妹の関係性が描かれていく。

そして、NPO法人「しぇるたー」の代表・マチを演じるのは上野鈴華。行き場のない若者の支援活動を行うNPO法人の代表として実務を担っている。冬橋の上司という立場ではあるが、冬橋の過去に大きく関わっていく存在になる。はたして、冬橋たちはなぜ、NPO法人として活動をしているのか。

主人公、一香、冬橋に大きく関わる彼女たちは、“愛のためなら”何でもできる存在であり、主人公たちの選択や感情に関わっていく。疾走感あふれるサスペンスが魅力の本ドラマにおいて、彼女たちの存在が“愛”のドラマであることを際立たせる。

山口紗弥加 コメント

毎話、台本のページをめくる指が次第に震えてくるほど翻弄され、揺さぶられ、とても静かな興奮を覚えながら夢中で考察していました。

騙し合いの薄汚い世界の中で描かれているのは、紛れもない家族愛です。家族のカタチ、愛のカタチは様々で、そこには命がけで守りたいものがある。

早瀬家で過ごす家族の時間があまりにも平和で幸せで、夕暮れの光が美しくて･･････思い出すと、今でも胸がきゅっとなります。

早瀬夏海は、愛に溢れた人でした。

亮平さんとは初めてご一緒しましたが、穏やかで頼もしく、ただそこにいてくださるだけで安心感を与えてくれる、御守りのような方だなぁと。

細部まで研ぎ澄まされたお芝居に、ただただ見惚れていました。

正義とも悪ともつかない人間たちが繰り広げる濃密な心理戦を、どうぞ最後までお楽しみください。

与田祐希 コメント

台本を読んでいるはずなのに、途中から小説を読んでいるかのような強い没入感がありました。

明るくてどこか儚い綾香の存在と、妹にだけ見せる一香のお姉ちゃんとしての優しい表情が、このドラマの中でホッとできる瞬間になってくれたら嬉しいです。

実は中学生の頃、「好きな俳優さんは？」と聞かれた際に鈴木亮平さんと答えていたので、今回共演できたことをとても光栄に思っています。

お芝居や旅行のお話、そして私の地元のことまで聞いてくださり、調べて覚えていてくださったことがとても嬉しかったです。

裏社会がテーマのひとつということもあり、殺伐としたシーンが多い作品ですが、映像になることでどれほどの迫力になるのか、私自身とても楽しみにしています。

そしてポスターにもある「愛のためなら」という言葉。

まさにその一言にすべてが詰まっています。

さまざまな形の愛を感じていただけたら嬉しいです。

上野鈴華

本を読んだ時、呼吸を忘れるほど緊張感のある物語と、その中で感じる家族愛の温かさに一気に引き込まれました。これほど魅力的な台本が映像になったらどんなに素敵だろうか･･･放送が楽しみです！！

私が演じたマチはNPO法人「しぇるたー」の代表で、大人には心を開かないけれど、責任感が強く子どもたちや仲間を大事にする人物です。精一杯努めました。

亮平さんはとても優しい方で、撮影の時はみんなで一緒にお弁当を食べてくださったり、お芝居の質問にも親身にアドバイスしてくださいました。監督やスタッフさんたちと話し合いながらアイデアを出し、みんなでひとつの作品をつくり上げていく姿勢と、お芝居中の目のエネルギーがとても印象的で、さらに尊敬の気持ちが強くなりました。

極限の状況の中でも大切な人を守ろうとする登場人物たちの姿に注目して見ていただきたいです（マチも然り･･･！）。張り詰めたサスペンスの中にある人間の温かさや家族愛を感じていただけたら嬉しいです。

