井上商事が運営するデザートバイキングレストラン「スイーツパラダイス」は、1月10日からスイーツパラダイス全店舗のフルパラコースにて「ブランドいちご食べ放題」を開催する。

同メニューでは、全国各地のスイパラ農園契約農家より、産地直送で仕入れたブランドいちごが食べ放題で提供される。コース限定スイーツの「いちごタルト」と「いちご大福」が食べ放題として堪能できる。

産地直送で仕入れたブランドいちご

「いちごタルト」は、香ばしく焼き上げたアーモンドダマンド生地に、なめらかなカスタードクリームとホイップクリームを合わせ、フレッシュないちごを贅沢にトッピングした一品。

いちごタルト

「いちご大福」は、フレッシュないちごの甘酸っぱさと上品な甘さのこしあんを合わせた、バランスの良い一品。

いちご大福

フルパラコースは、平日は大人が3,500円、小人が1,800円、土日祝は大人が3,800円、小人が1,800円で、制限時間が100分。スイパラ特製スイーツやフードの⾷べ放題に加え、ドリンクバー、アイスクリーム、サラダバーやフライドポテト⾷べ放題も利用可能。

なお、京都河原町OPA店・広島パルコ店・上野マルイ店・名古屋スパイラルタワーズ店・梅田店・新宿東口店では「オーダー形式」専用のスイーツを食べ放題で提供しており、上野マルイ店ではパスタの食べ放題での提供・サラダバーの提供を行っていない。