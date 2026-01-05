フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)では、1月から情報キャスターに小室瑛莉子アナが加入する。

小室瑛莉子アナ

小室アナは、ニュース、スポーツ、トレンドなど幅広い情報を伝えるほか、体当たり取材企画「やってエリコ!」もスタート。「小学校の時『めざましテレビ』で輝く先輩方を見て、フジテレビに入社したいと決意しました。その『めざましテレビ』に、入社5年目にして新加入! 心躍る一方、緊張の日々を過ごしております。情報キャスターとして、視聴者の皆さまの1日に役立つ、そしてホッと安心できるような朝をお届けできるよう、工夫をしながらお伝えしたいと思っております。爽やかな朝の一員になれるよう励んでまいります。よろしくお願い致します!」とコメントしている。

また、毎週月曜日に、ミニアニメ『CHOPPER’s(読み：チョッパーズ)』がスタート。『ONE PIECE』に登場する“麦わらの一味”のトニートニー・チョッパーを主人公に、くすっと笑える日常を描く「CHOPPER’s Days」と、浅草やお台場をはじめとした日本の観光名所を旅する様子を、実写映像と３Dアニメーションのハイブリッドで描く「CHOPPER’s Journey」の2本立てで構成する。

2月開幕の「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」では、原田葵アナが現地取材する。

同番組は、2025年の年間視聴率で第2部(6:10～8:00)が番組平均個人全体視聴率4.1％、コアターゲット視聴率(男女13～49歳)3.3％、世帯視聴率7.1％(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。コアターゲット視聴率は、2020年にフジテレビで指標導入以来、昨年から2年連続で1位を獲得した。

コメントは、以下の通り。

伊藤利尋キャスター

「昨年は多くの皆さまにご覧頂き、ただただ感謝の気持ちで一杯です。今年もたくさんの情報はもちろん、“元気”と“癒し”をお届け出来ればと思います。私は癒し担当では無さそうですが…何卒よろしくお願い致します」

井上清華キャスター

「情報をお届けする立場の私たちですが、時には視聴者の皆さまからの温かいメッセージに励まされ、時には取材にこたえてくださった皆さまの声に元気をいただき、そのおかげで明るく彩りのある１年をまた重ねることができました。2026年もその感謝をお返ししながら、パワーアップを忘れず、皆さまの朝にお供できましたら幸いです！よろしくお願い致します」

生田竜聖キャスター

「いつも忙しい朝に『めざましテレビ』を選んでくださり、ありがとうございます。馬よりも速く、そしてわかりやすく、いろいろな情報をあなたの元へお届けします。今年も『めざましテレビ』をよろしくお願い致します！」

佐々木渉チーフプロデューサー

「2025年も多くの視聴者の皆さまに『めざましテレビ』をご覧いただき、誠にありがとうございました。４月からは、初めて８時台でも番組を楽しんでいただけるようになりました。出演者・スタッフ一同、心より感謝申し上げます。新年は早速『CHOPPER’s』など、新たな仲間が加わりました。2026年も幅広い世代の皆さまに愛されるコンテンツ、信頼できる情報をお届けできればと思います。そして、太陽や家族のように温かい番組、視聴者の気持ちに“一番近い”番組であり続けたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願い致します」

【編集部MEMO】

小室瑛莉子アナは、2021年に入社。情報番組『めざまし8』では23年4月から25年3月の番組終了までメインキャスターを務めた。

