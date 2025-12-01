フジテレビの藤本万梨乃アナウンサーが、12月31日で同局を退社することが1日、発表された。現在担当する『めざましテレビ』は12月25日、『さんまのお笑い向上委員会』は12月13日をもって卒業、『Mr.サンデー』は3月末まで担当する。

藤本万梨乃アナウンサー

藤本アナは、1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部卒業後、19年にフジテレビに入社。『めざましテレビ』フィールド・エンタメ・情報キャスター、『Mr,サンデー』MCなど、情報番組を中心に活躍し、『さんまのお笑い向上委員会』などバラエティー番組も担当した。今年8月には東大医学部の同級生である医師と結婚したことを発表した。

1月からの『めざましテレビ』情報キャスターは、原田葵アナ、新加入の小室瑛莉子アナ、高崎春アナが担当。『さんまのお笑い向上委員会』は、『さんまのお笑い向上委員会 クリスマス生放送SP』(12月24日24:25～)から原田葵アナが担当する。

藤本万梨乃アナ コメント

「この度、７年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。12月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い向上委員会』、来年３月をもって『Mr.サンデー』を卒業させていただきます。

入社試験の時から“どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい”と志し、情報番組、報道番組、バラエティー番組と様々な経験をさせていただきました。会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

番組を通して出会った皆様、育てていただいた方々、そしていつも温かいメッセージをくださる視聴者の皆様、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」

(C)フジテレビ