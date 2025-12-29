2025年も終わり、今週から新たな年を迎えます。いままさに大掃除の佳境、という人もいるのではないでしょうか。忙しいとどうしても食事をおろそかにしがちですが、ここはしっかりと栄養をとって、元気に過ごしたいものですね。気軽に利用できるコンビニにも、様々な新商品が登場していますよ。

2025年12月・2026年1月の新商品5選まとめ(12月30日〜1月5日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。甘辛に味付けしたとりめしごはん、大盛・太麺の豚肉とねぎの醤油マヨパスタ、ぽん酢をかけて味わうとり天&ちくわ磯辺天、カルボナーラ風のポテマカサラダなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「甘辛とりめしごはん」(450円)

価格 : 450円

発売地域：東北、関東、関西、九州

※静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

鶏から揚げを白飯の上にトッピングし、甘辛いタレとマヨネーズで食べるとりめしごはん。タレは醤油・みりんをベースに、一味唐辛子を入れた甘辛い味付けです。なお静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「大盛 太麺！豚肉とねぎの醤油マヨパスタ」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

鶏がらやだしの旨みがある醤油ベースに、マヨソースをトッピングした大盛で太麺のパスタ。具材は豚肉・玉ねぎ・しいたけ・青ねぎです。

「ぽん酢をかける とり天&ちくわ磯辺天」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

にんにくやかつおと昆布のだしがきいたとり天と、ちくわ磯辺天の盛り合わせ。お好みでぽん酢をかけて味わってください。なお山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「カルボナーラ風ポテマカサラダ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

温めて食べるカルボナーラ風ポテマカサラダ。あらびきコショウをきかせたおつまみにぴったりな1品です。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「豚肉の辛旨スンドゥブスープ」(378円)

価格 : 378円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、中国・四国、九州

※茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都の一部店舗では取り扱いがありません。

肉と魚介の旨み広がるスンドゥブスープ。八丁味噌や甜面醤でコク深い味わいに仕立てたスープで、具材は豆腐をメインに豚肉・もやし・にらなどを使用しています。なお茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都の一部店舗では取り扱いがありません。

まとめ

12月30日発売の新商品は、鶏から揚げを甘辛いタレとマヨネーズで食べる「甘辛とりめしごはん」、豚肉・玉ねぎ・しいたけ・青ねぎが具材の大盛・太麺の「大盛 太麺！豚肉とねぎの醤油マヨパスタ」、八丁味噌や甜面醤でコク深い味わいに仕立てた「豚肉の辛旨スンドゥブスープ」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、ぽん酢をかけて味わう「ぽん酢をかける とり天&ちくわ磯辺天」、温めて食べる仕立ての「カルボナーラ風ポテマカサラダ」はいずれも、おかずでもお酒のお供としても満足できるチルド惣菜です。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用