【12月26日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」2商品まとめてご紹介!

2025年1月の新商品スイーツ2品まとめてご紹介!

12月26日以降に購入できるローソン新商品スイーツ2品をピックアップしてご紹介! もちもち食感のどら焼きや、とろける食感のチーズケーキなど、気になる品が登場しています。

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「どらもっち こしあん&ホイップ」(214円)

エネルギー : 234kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ローソンスイーツの定番『どらもっち』から新フレーバーが登場です。

北海道産小豆を使用した上品な甘さのこしあんと、コクのあるミルククリームを楽しめるこちら。もちもちとした食感のどら焼き生地で包み込んだ、2層仕立てになっています。和洋のおいしさが一度に楽しめる、満足感のある商品です。

「とろけるフロマージュ」(286円)

エネルギー : 199kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

口のなかでとろけるような、なめらかな食感が特徴のチーズケーキが登場。濃厚なチーズのコクと爽やかな後味を楽しめる贅沢な仕上がりで、食後のデザートや自分へのご褒美にぴったりの一品です。

まとめ

12月26日以降に購入できる新商品は、「どらもっち こしあん&ホイップ」や「とろけるフロマージュ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用