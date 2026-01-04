JR西日本は、2026年3月14日のダイヤ改正に合わせ、呉線で土休日の朝に運転している快速列車の愛称名を「通勤ライナー」から「シティライナー」に変更する。土休日の上り2本は有料座席サービス「うれしート」の列車として運転される。

呉線の快速列車は現在、終日にわたって運転される「安芸路ライナー」に加え、朝の通勤時間帯に「通勤ライナー」を運転。現在は平日・土休日の朝に広駅などから広島方面へ向かう下り4本を設定しており、快速運転を行う呉～広島間で途中の矢野駅と海田市駅のみ停車する(「安芸路ライナー」は同区間で途中の吉浦駅、坂駅、矢野駅、海田市駅に停車)。

平日と土休日の時刻が異なる列車もあり、広駅を8時台に発車する「通勤ライナー」の場合、平日は広駅8時35分発の五日市行(広島～五日市間は普通列車)、土休日は広駅8時32分発の岩国行(広島～岩国間は快速「シティライナー」)として運転。現在、呉線での愛称名は平日・土休日ともに「通勤ライナー」とされている。

2026年3月のダイヤ改正で、土休日のみ「通勤ライナー」から「シティライナー」へ愛称名を変更。広駅8時32分発の快速列車は終点の岩国駅まで「シティライナー」として運転される。この列車はダイヤ改正後、広島地区でサービスを拡大する「うれしート」の提供列車となり、広～岩国間を乗換えなしで、続けて「うれしート」を利用できるという。

呉線ではその他、広駅を平日の7時12分、土休日の7時11分に発車する現行の下り「通勤ライナー」もダイヤ改正後、「うれしート」のサービス提供列車となる。