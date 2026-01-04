JR西日本は、2026年3月14日のダイヤ改正に合わせ、広島地区で有料座席サービス「うれしート」を拡大。新たに呉線と山陽本線(広島～岩国間)の下り列車でサービスを開始する。

広島地区の「うれしート」は2024年10月に初めて導入され、現在は山陽本線の上りのみ、平日の快速「通勤ライナー」1本(岩国駅から五日市駅までサービス提供)、土休日の快速「シティライナー」5本(岩国駅から広島駅までサービス提供)で「うれしート」を設定している。

ダイヤ改正後、新たに呉線で平日朝の下り1本、土休日朝の下り2本を対象に「うれしート」のサービスを開始。山陽本線では現行の上りに加え、広島～岩国間の下り3本で「うれしート」のサービスを提供する。呉線から山陽本線へ直通する列車も1本設定し、広駅から岩国駅まで乗り換えることなく、1枚の指定席券で続けて「うれしート」を利用できるという。

呉線は広駅を平日・土休日の7時11分に発車する下り快速列車と、広駅を土休日の8時32分に発車する下り快速列車を「うれしート」のサービス提供列車に設定。広駅8時32分発の列車が山陽本線へ直通する。これら2本は現在、平日・土休日ともに「通勤ライナー」として運転しているが、ダイヤ改正後は土休日の愛称名を「シティライナー」に変更する。

山陽本線の下りで「うれしート」のサービスを提供する列車は、広島駅9時24分発(呉線から直通)・11時24分発・16時24分発の3本。なお、上りは平日・土休日ともにサービス提供列車の変更等はなく、おおむね現行通りの運転とされている。

「うれしート」は快速列車等にある既存の座席を活用した有料座席サービス。座席を事前に予約し、指定席券(通常の指定席券は通常期530円・閑散期330円、チケットレス指定席券は300円)を購入することで、対象列車の車内に設けた有料エリアを利用できる。サービス設定時、この有料エリアをわかりやすくするため、「のれん」を設置する。