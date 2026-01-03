松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』シリーズの最新作『鬼平犯科帳 兇剣』が、時代劇専門チャンネルで1月10日(13:00～、19:00～ほか)に独占初放送される(時代劇専門チャンネルNETで独占配信、YouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI-SHINOBI」で世界同時配信)。第7弾を数える同シリーズをエグゼクティブ・プロデューサーとして仕掛けたのは、今年6月に「時代劇専門チャンネル」と「日本映画専門チャンネル」を運営する日本映画放送で初のプロパー社長となった宮川朋之氏だ。

近年、『SHOGUN 将軍』『侍タイムスリッパー』『国宝』など、メイド・イン・ジャパンコンテンツが大いに話題となっているが、それに歩調を合わせるかのように、幸四郎主演の『鬼平犯科帳』シリーズも海外で高い評価を受けている。そこで見えてきた可能性や、時代劇を作り続けることの使命感、そして、そのノウハウを生かした次の構想を語ってくれた――。

日本映画放送の宮川朋之社長

海外YouTubeチャンネルが好調「より攻めモードに」

幸四郎主演の『鬼平犯科帳』シリーズは、24年6月には劇場版『鬼平犯科帳 血闘』が「第26回上海国際映画祭」フィルムパノラマ部門に公式招待されて幸四郎がレッドカーペットで喝采を浴び、同月にはテレビスペシャル『鬼平犯科帳 本所・桜屋敷』がアジア最大級のテレビの祭典「第29回上海TVフェスティバル」でショーケース上映、今年3月には『鬼平犯科帳 血闘』に出演する中村ゆりが「第45回ポルト国際映画祭」(ポルトガル)でディレクターズウィーク・ベスト女優賞を受賞、そして5月には『鬼平犯科帳 本所・桜屋敷』が「ドイツ・ワールドメディアフェスティバル2025」エンターテインメント(アクション・アドベンチャー・スリラー)部門で金賞に輝いた。

また、日本・中国以外で視聴できるYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI - SHINOBI」は登録者数が約32万人に達している(※25年12月現在)。3年前にスタートした同チャンネルだが、『BLACKFOX: Age of the Ninja』『SHOGUN’S NINJA-将軍乃忍者-』といったオリジナルのタイトルがヒット。特に『BLACKFOX: Age of the Ninja』は2,042万回再生(※同)され、毎週約1万回再生回数が伸びている。さらに、最新作『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』の制作が発表されるなど、「ここからより攻めモードに入っていきます」とさらなる意欲を見せる。

「東京コミコン2025」で『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』の制作を発表

この好調の要因については、「日本だと、時代劇はどこか“シニア世代のもの”という先入観がありますが、海外にはそれが全くなく、“コスチュームドラマ”としてフラットに見ているんです。配信という手段でボーダレスになったことで、視聴回数の伸び方を見ても想像以上の反響があります」と手応えを語る。

SNSのリアクションを見ていると、時代背景などを把握していなくても、物語をきちんと理解していることが分かるといい、「人間と人間の葛藤を描くドラマというのは万国共通ですし、いい物語は国境を越えるのだと思いました」と、作品のパワーを実感。一方で、海外向けの予告編の作り方は日本向けのものとは大きく異なるそうで、「『鬼平犯科帳』の長谷川平蔵は『アンタッチャブル』(87年)のエリオット・ネス(ケビン・コスナー)のような雰囲気を漂わせています」と、ローカライズして間口を広げているのだ。

こうした反響に加え、『SHOGUN 将軍』の快挙に『侍タイムスリッパー』の奇跡、『国宝』のメガヒットなど、メイド・イン・ジャパンコンテンツの躍進は、『鬼平犯科帳』のさらなる海外展開に追い風になると感じている。

「東宝さんがゴジラをIP化して世界に展開し、『ゴジラ-1.0』が米アカデミー賞(視覚効果賞)を獲りましたよね。ああいう例を見ると、『鬼平』にもすごく可能性を感じます。私は“今の非常識は10年後の常識”という言葉が好きなのですが、今は米アカデミー賞と縁がないと思われていても、10年後にはノミネートされることを目指しています」