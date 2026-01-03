TBSで1月5日に『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会SP』(19:00～21:54)が放送される。ザ・たっちは「お米とお餅、同じ量食べたら体重はどうなる？」を検証する。

同番組は“会長”である生瀬勝久がMCを務め、レギュラーの俳優・満島真之介、お笑いトリオ・森三中の大島美幸が脇を固め、旬なゲストを迎えて放送。時にはMCの生瀬自らもロケに出るなど、世の中に溢れる“ウマイ話”や“長年の疑問”の本当のところは実際どうなのかを時間と手間を惜しまず大検証していく。

今回、ザ・たっちのガチンコ双子検証のテーマは 「お米とお餅、同じ量食べたら体重はどうなる？」。日本のお正月の定番「お餅」は、お米よりも太りやすいため「お正月太りの原因」といわれているが、「お米よりもよく噛み、食べるスピードが遅くなるので、血糖値の上昇が緩やかになる」という理由から「お米よりもお餅の方が痩せやすい」という説も浮上した。

そこで、番組おなじみのザ・たっちが、お米とお餅を同じグラム数食べて2026年もガチンコで双子検証。「お米のドリア」と「お餅のドリア」、「チーズカレーライス」と「チーズカレー餅」、さらに「オムライス」と「餅オムレツ」などを食べまくる。果たして3日間食べ続けて体重はどうなるのか?

さらに今回は「お正月にちなんだクイズ」を行ったり、「一番好きなお餅の食べ方ランキング」も紹介。一瞬で出てくるたくやとかずやを当てる「フラッシュたっち」も2026年のお正月バージョンで登場する。

