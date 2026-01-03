NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、12月27日よりコミックシーモア公式Xアカウントをフォローして対象の投稿をリポストすると人気コミックのキャラクターが描かれたカードが毎日、日替わりで届く「#シーモアお年玉くじ」キャンペーンを開催する。

コミックシーモアX公式アカウントをフォローして対象の投稿をリポストすると、全44種類の中からランダムで人気コミックのキャラクターが描かれたキャラクターカードが届く｡キャラクターカードにはシリアルコードがついており、後日抽選で100人にシーモアポイント10,000ptをプレゼントする。参加可能回数は対象の投稿1つにつき1回まで、最大10回の参加が可能だ。さらに、今回はシリアルコードが2つ入っているキラキラレアカードや「コレットは死ぬことにした」幸村アルト先生と「鬼の花嫁」富樫じゅん先生、クレハ先生のサイン入りレアカードもある。

当選についてはキャンペーンページで発表したうえで、当選者の方へはDMでもお知らせする。キャンペーン参加方法は、コミックシーモア【公式】X(@comic_cmoa)をフォロー、対象のキャンペーン投稿をリポストすること。当選発表は2026年1月20日を予定している。

キャンペーン期間は、12月27日10:00～2026年1月5日23:59。キャンペーン期間は予告なく変更となることがある。キャンペーンページは12月27日より公開となる。

人気キャラクターカードについて

キャラクターカードは全部で44種類。今回はイラスト違いの“キラキラレアカード”も新登場する。レアカードにはシリアルコードが2つ記載されており、通常カードの2倍の当選確率に。対象のキャラクターカードは、人気アニメ「名探偵コナン(青山剛昌先生)」「桃源暗鬼(漆原侑来先生)」や、実写映画化が発表された「鬼の花嫁(富樫じゅん先生、クレハ先生)」など、超人気作品が盛りだくさんだ。どのキャラクターのカードが届くかはランダムとなっている。

全巻無料キャンペーン

12月31日～1月3日の4日間限定、1作品ずつ日替わりで24時間限定全巻無料。さらに、対象作品に使える30％OFFクーポンも実施している。期間は12月31日00:00～2026年1月3日23:59。

内容は、1日1作品全巻無料(全4作品)、対象作品に使用できる30%OFFクーポンだ。詳細はキャンペーンページを確認すること。

期間中、キャラクターカードに掲載している全38作品が無料で楽しめるキャンペーンを実施中(最大27巻無料)。さらに、同作品に使える3冊10％OFFで読めるクーポンキャンペーンも実施する。無料巻数は作品によって異なる｡また、詳細はキャンペーンページを確認すること｡