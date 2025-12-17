アムタスが提供する漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)」は、「第2回めちゃコミック独占先行編集部 合同漫画コンテスト」を開催する。
昨年開催された第1回ではレーベル賞に5名が選出され、レーベル賞を受賞した1作品がめちゃコミックで配信、さらに新作でデビューした作家や、只今デビューに向けて準備中の受賞者も。昨年より1レーベル増えた10レーベルが集結し、目にとまった作品は独占先行レーベルの編集部からスカウト＆各レーベルからめちゃコミックでデビューのチャンスとなっている。
■参加出版社(出版社名五十音順)
アイプロダクション／KADOKAWA／サード・ライン・ネクスト／新潮社／ハーパーコリンズ・ジャパン／ファンギルド／双葉社／めちゃコミックGA
■開催時期
2025年12月16日(火)10:00～2026年3月16日(月)23:59
■各賞と賞金・特典
【大賞】
賞金 ：100万円
特典：めちゃコミックでデビュー
【めちゃコミック×comic Addict賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミック×comic Addict」でデビューの可能性も
【めちゃコミック×HCJコミックス賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミック×HCJコミックス」でデビューの可能性も
【めちゃコミック×LScomic賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミック×LScomic」でデビューの可能性も
【めちゃコミック×KANATA賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミック×KANATA」でデビューの可能性も
【めちゃコミックGA賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミックGA」でデビューの可能性も
【めちゃコミック×チェリッシュ賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミック×チェリッシュ」でデビューの可能性も
【めちゃコミック×comic donna賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミック×comic donna」でデビューの可能性も
【めちゃコミック×毒りんごcomic賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミック×毒りんごcomic」でデビューの可能性も
【めちゃコミック×ナニイロ賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミック×ナニイロ」でデビューの可能性も
【めちゃコミック×fufu賞】
賞金：10万円
＋「めちゃコミック×fufu」でデビューの可能性も
【期待賞】
QUOカードPay1万円分を贈呈
■応募条件
・ジャンル不問、形式自由(ページ読み／タテ読み／白黒カラー問わず)
・応募は一人1作品まで
■審査員
各レーベル編集部、めちゃコミック独占先行編集部
各詳細は特設サイトにて。