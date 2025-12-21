作家生活15周年記念作品として刊行され、3年連続で書店ランキング1位を獲得するなど超ロングセラーとなっている辻村深月の傑作恋愛ミステリ『傲慢と善良』(朝日文庫／2022年9月刊)。朝日新聞出版の文芸WEBサイト「web TRIPPER」にて連載されていた鶴谷香央理によるコミカライズ連載がついに完結し、2025年12月19日(金)に最終巻となる第3巻が発売された。

第3巻では、坂庭真実の失踪の真相とその結末が明らかにされる。はたして第1話以来、離れ離れになっていた真実と架は、再び出会うことができるのか。現代の生きづらさを描き「人生で一番刺さった小説」との声が続出した傑作恋愛ミステリを鶴谷香央理はどのように描いたのか。

また、コミカライズ完結と原作文庫100万部突破を記念し、プレゼントキャンペーンも実施中。文庫表紙イラストとコミック3巻表紙イラストを使用したオリジナルラベルベール缶2本セットが100名にプレゼントされる。

■『傲慢と善良』(ソノラマ＋コミック) 3

原作：辻村深月

漫画：鶴谷香央理

価格：1210円(本体1100円＋税10％)

判型：A5判

発売日：2025年12月19日(金)

■『傲慢と善良』(朝日文庫)

定価：891円(本体810円＋税10％)

発売日：2022年9月7日(水)