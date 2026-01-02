栄光が運営する進学塾・栄光ゼミナールは2025年12月18日 、「小中高生の家庭の新年の目標・抱負に関する調査」の結果を発表した。

同調査は2025年11月8日~11月18日、小学1年生~高校3年生の子どもを持つ保護者1836人を対象にインターネットで実施した。

小学1年生から高校3年生の子どもがいる保護者に、子どもが2025年の目標・抱負を決めていたかを聞いた。

小学生保護者の50.5%、中学生保護者の52.8%、高校生保護者の50.4%が、子どもが2025年の目標・抱負を「決めていた」と回答した。また、子どもの年齢が上がるにつれ、「わからない」の回答が増える傾向があった。

子どもが「2025年の目標・抱負を決めていた」と回答した保護者に、子どもの目標・抱負がどのような内容だったかを聞いた。

小学生保護者・中学生保護者で最も割合が高かったのは「学習に関する目標・抱負」で、小学生保護者の60.7%、中学生保護者の66.8%だった。高校生保護者で最も多かったのは「受験に関する目標・抱負」で65.3%にのぼったが、「学習に関する目標・抱負」も半数以上だった。

2024年に実施した調査でも同様の傾向が見られ、大きな変化はなかった。 また、小学生保護者は「習い事や趣味に関する目標・抱負」が、中学生保護者では「部活動に関する目標・抱負」が、それぞれ他よりも高い傾向にあることが分かった。

子どもが「2025年の目標・抱負を決めていた」と回答した保護者に、子どもが目標・抱負を達成するために努力していたかを聞いた。

小学生保護者・中学生保護者・高校生保護者いずれも、9割以上が「とても努力をしていた」「まあ努力していた」と回答した。特に高校生保護者では「とても努力をしていた」と回答した割合は半数以上にのぼり、保護者が子どもの努力を高く評価していることが分かった。

子どもが目標・抱負を決める際に気を付けていること、または今後気を付けたいことを保護者に聞いた。

最も多かったのは、小学生保護者・中学生保護者・高校生保護者いずれも、「子ども自身が主体的に決めた目標にする」で、小学生保護者の57.1%、中学生保護者の66.1%、高校生保護者の73.9%だった。

子どもが主体的に目標・抱負を決めることが、子ども自身が目標達成のために努力するモチベーションになる、と考える保護者が少なくないと考えられる。

今後目標を決めるときに気をつけたいこと

子どもが目標・抱負を達成するために、保護者自身が助言や手助けをした経験があるかを聞いた。

小学生保護者の89.3%、中学生保護者の85.8%、高校生保護者の82.8%が「助言や手助けをしたことがある」と回答した。

次に、どのような助言や手助けをしたかを聞いたところ、小学生保護者・中学生保護者・高校生保護者いずれも「褒めたり、励ましたりする言葉をかけた」が最も多く、小学生保護者の72.2%、中学生保護者の66.1%、高校生保護者の69.4%にのぼった。

また、小学生保護者では「達成したら、ごほうびをあげたり子どもの希望を叶えたりする約束をした」「達成までのスケジュールを一緒にたてた」という保護者も多かった。

保護者自身が助言や手助けをした経験があるか

保護者に、子どもが2026 年の目標・抱負を立てるとしたら、どのような内容を立ててほしいかを聞いた。

小学生保護者・中学生保護者で最も多かったのは「学習習慣に関する目標・抱負」、高校生保護者で最も多かったのは「受験に関する目標・抱負」だった。

また、小学生保護者・中学生保護者・高校生保護者いずれも約3割が「子どもが決めた目標・抱負であれば内容は気にしない」と回答した。

子どもに立てて欲しい目標の内容

目標・抱負を達成するため子どもの具体的な努力や達成までの苦労エピソード、保護者のおすすめのサポート方法などについて自由記述で質問した。

寄せられた声を一部紹介する。

・子どもが自分で立てた学習計画を付箋に書いて勉強机に貼っている。付箋に書いた内容の学習が終わったら付箋を剥がす。学習予定の付箋がなくなったら自由時間にする。(小学3年生保護者)

・子どもの目標と対になるようなものを自分にも設定する。例えば、月に10冊本を読むと決めたら、保護者も同じ冊数を読む。受験勉強のとなりで資格勉強をする等。一緒に頑張ろうと声をかけた。親の背中で示せるように意識した。(小学5年生保護者) ・いつも目標を意識できる状態が望ましいので、リビングに掲示して常に見られる環境にしています(中学1年生保護者)

・小学4年生のとき、珠算1級に不合格になり、泣きながら弾いていた。何も言わなくても自ら毎日タイムを計り頑張っていた。小学4年生の終わり、無事に合格。嬉しそうな顔が忘れられない。その時にこの子は自分のために努力できる子だと確信した。失敗は成功のもと、これからの人生も前向きにいてほしいと思います。(中学3年生保護者)

・小学生のときは、例えば夏休みの数日前に学習計画を親子で一緒に立てて、初日からスムーズに行動できるようにしていました。中学生からは、事前に声をかけて自分で計画させるようにしました。高校生になったら、声をかけなくても自分で計画を立てるようになりました。ただし、計画が途中で挫折すると放置してしまうこともあるようなので、進捗はどうなの?と聞いて、うまくいかないようなら計画の見直しをするように声かけしています。こうやって書き出してみて気づいたのですが、私は仕事におけるプロジェクトリーダーのような役割をしていたように思います。(高校3年生保護者)