Fujitakaは12月16日、「オフィスの喫煙・分煙環境に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年11月26日～12月2日、喫煙所があるオフィスに出社している20代～50代の会社員338名 (喫煙者167名、非喫煙者171名)を対象にインターネットで行われた。

職場の喫煙・分煙環境に対する満足度

「現在の職場の喫煙・分煙環境に対する満足度」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや満足」で42.6%、2位が「非常に満足」で26.6%、3位が「やや不満」で24.3%という結果になった。

3位の回答と、「非常に不満(6.5%)」という回答を合計すると回答率30.8%となり、この結果から喫煙所があるオフィスに出社している会社員の約3人に1人が、現在の職場の喫煙・分煙環境に程度の差こそあれ不満があることがわかった。

尚、喫煙者・非喫煙者別で回答をみると、双方ともに「やや満足」という回答が最多ではあったものの、喫煙者では2位に「やや不満(28.1%)」がきていた。また、この回答と「非常に不満(4.2%)」という回答を合計すると回答率32.3%となり、これは喫煙者・非喫煙者全体で不満を持つ人の割合(30.8%)を上回る形となった。この結果から、喫煙者の方が非喫煙者よりも現在の職場の喫煙・分煙環境に不満を持っている人が多いことが明らかになった。

職場の喫煙・分煙環境について、課題だと感じていること

次に「現在の職場の喫煙・分煙環境について、課題だと感じていることは何か」を尋ねる設問への回答では、同率1位が「特にない」と「喫煙者からするタバコの臭い」で24.3%、3位が「喫煙所周辺の悪臭」で18.6%という結果になった。この結果から、現在の職場の喫煙・分煙環境について、課題だと感じていることは主に「喫煙者からするタバコの臭い」や「喫煙所周辺の悪臭」であることが明らかになった。

また、喫煙者・非喫煙者別で回答を見ると、喫煙者の上位3つの回答は「喫煙所の狭さ」「喫煙所の遠さ」「喫煙所の換気能力不足」と喫煙所の環境や機能性に関するものが上位に並ぶ結果となった。一方、非喫煙者の上位3つの回答は「特にない」という回答以外では、「喫煙者からするタバコの臭い」「喫煙所周辺の悪臭」と「ニオイ」に関する回答が上位に並ぶ結果となった。

ただし、喫煙者の回答を見ると、上位こそ「喫煙所の環境や機能性」に関するものが並んだものの、「喫煙者からするタバコの臭い」と「喫煙所周辺の悪臭」もそれぞれ5位、6位に位置しており、喫煙者であっても、喫煙に伴う「ニオイ」を課題だと感じている人が一定数いることが判明した。

喫煙・分煙環境の改善のために求めること

続いて「勤務先に対して、喫煙・分煙環境の改善のために求めることは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「特にない」で29.9%、2位が「喫煙所からの煙漏れ対策」で21.9%、3位が「喫煙所の換気性能の向上」20.7%という結果になった。「特にない」という回答が最多であったものの、この結果から、勤務先に対して、喫煙・分煙環境の改善のために求めることは主に「喫煙所からの煙漏れ対策」や「喫煙所の換気性能の向上」といったニオイ対策であることがわかった。

また、喫煙者・非喫煙者別で回答を見ると、喫煙者の上位3つの回答はここでも「利用しやすい場所への移設」「喫煙所の広さの確保」「喫煙所の換気性能の向上」と喫煙所の環境や機能性に関するものが上位に並ぶ結果となった。また、非喫煙者の上位3つの回答は「特にない」という回答以外では、「喫煙所からの煙漏れ対策」「喫煙所の換気性能の向上」と「ニオイ」に関する回答が上位に並ぶ結果となった。尚、「喫煙所の換気性能の向上」は、喫煙者・非喫煙者ともに共通して3位に入る回答となった。

喫煙・分煙環境の改善を求めることへの心理的ハードル

調査の最後、「職場に対して喫煙・分煙環境の改善を求めることの心理的ハードルについて、どのように感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「そこまでハードルは高くない」で35.8%、2位が「ややハードルが高い」で34.6%、3位が「全くハードルは高くない」で15.7%という結果になった。

1位の回答と3位の回答を合計すると回答率51.5%となり、この結果から喫煙所があるオフィスに出社している会社員の半数以上が、程度の差こそあれ、職場に対して喫煙・分煙環境の改善を求めることの心理的ハードルは高くないと感じていることが明らかになった。

尚、喫煙者・非喫煙者別で回答を見ても、双方「そこまでハードルは高くない」と「全くハードルは高くない」という回答の合計は回答率50%を上回っており、この点において喫煙者と非喫煙者の心理的ハードルの高さに顕著な差は見られなかった。