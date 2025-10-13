日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし 日本の大大大問題秋の全国一斉調査SP』が、きょう13日(21:00～)に放送。投資家・桐谷広人さん(75)の猛暑の夏に密着する。

桐谷広人さん

桐谷さんはプロ棋士で、多くの株を保有する投資家。日々の生活を優待だけで賄うのは当たり前、むしろ山ほどある優待券を使い切らねばという使命感から、自転車で爆走する生活を送っている。

春のスペシャル以来、半年ぶりに桐谷さんを訪ねてみると、思った以上にやせ細った姿が。その真相に迫るべく、猛暑の中の桐谷さんに1日密着する。

また、「たまには現金を使いたい」という桐谷さんの欲求を満たすべく、3人の妹を連れて2度目となる兄妹旅行へ。今回の行き先は兵庫県。テーマパークを巡り、高級旅館で温泉に浸かり、久々の現金支払いを満喫する。さらに、間近に迫った誕生日をお祝いする妹たちからのサプライズも。

そして、散らかりまくった桐谷さんの部屋をスタッフも手伝って大掃除。山積みになった段ボール箱の中からは謎の音声が録音されたカセットテープが次々と発掘される。桐谷さんも思わずテープを止めてしまうほどのその中身とは。

このほか、「全国のご当地問題を調査した件」「今日で閉幕 大阪・関西万博ニュースPart2」「フェフ姉さんの夏の戦い」が放送される。

【編集部MEMO】

『月曜から夜ふかし』での桐谷さん。25年4月の放送は確定申告で忙しすぎて13年間の思い出をプレイバック、25年1月の放送は反復横跳びの回数測定やマスターズ陸上記録に挑戦、24年10月の放送は人生初の兄妹4人旅へ、24年4月は株価上昇でマンション購入計画再始動、24年1月は将棋をこよなく愛するザブングル加藤の父親と将棋対決、23年1月は「人生最後の海外旅行に行きたい」とシンガポールへ、22年7月はたるみ専用サロンで施術、22年1月は顔のシミ取り＆増毛、21年10月は初めての「フリマアプリ」に挑戦、21年1月はお手伝いさんを雇ってゴミ屋敷を片付けした。

