虐待、殺人、霊的戦い──“日常が壊れる瞬間”を描く実録作品が増えている 米

連続殺人犯の事件から、道を踏み外したYouTuberまで――今年、強く印象に残ったトゥルークライムのドキュメンタリー映画＆シリーズを厳選した。

信じがたいことだが、『Making a Murderer』が現代のトゥルークライム・ブームに火をつけてから、もう10年が経つ。いまや配信プラットフォームは、私たちの存在を脅かす恐ろしい現実に踏み込むシリーズや映画で溢れている――ストーカー、カルト、連続殺人犯、そして「信じていた相手」によって奪われた命。その多くは明らかに流行に便乗し、国中を騒がせた扇情的な事件の”おいしさ”から利益を得ようとしているにすぎない。けれど、ごく一部には、一歩引いた視点で、事件に関わった人々だけでなく、デジタル時代を生きる私たち自身の姿まで映し出す作品がある。

ここでは、ショックの強さだけに頼らず、犯罪の中心にいる「実在の人々」を丁寧に描き切った、今年のドキュメンタリー映画＆シリーズ9本を（公開順に）紹介する。

『The Fall of Diddy』

ショーン・コムズは30年以上にわたり音楽業界の中枢に君臨してきた。アップタウン・レコードでのキャリアを起点にバッド・ボーイ・レコードを立ち上げ、さらにファッション、アルコール、リアリティ番組へと帝国を拡大。Aリストの頂点に”居座り続けてきた”人物だ。

しかし2023年に性的虐待の疑惑が浮上して以降、その王国は崩壊していった。かつてはハンプトンズの豪邸で毎年開催され、セレブたちが白一色の装いでシャンパンを飲み交わす豪華な「ホワイト・パーティ」で知られていたが、いま彼を象徴する言葉として広まったのは、従業員や恋人、セックスワーカーを巻き込んだ”フリークオフ”――大量のベビーオイルも登場する、歯止めのきかない乱痴騒ぎだった。

Rolling Stone Filmsとの共同制作である本作は、コムズの生い立ちから転落までを追い、運営に関わった人物、被害を受けたとされる人々、そして最初から最後までこの問題を取材してきたジャーナリストへのインタビューを通して、その全体像に迫る。

『American Murder: Gabby Petito』（邦題：アメリカン・マーダー: ギャビー・ペティート殺人事件）

2021年の夏、22歳のギャビー・ペティートは婚約者のブライアン・ラウンドリーとともに、改造バンに荷物を詰め込み、フロリダから国立公園を巡る旅に出た。いわゆる”バンライフ”のインフルエンサーたちに刺激を受け、ロード生活のリアルを体験してみたかったのだ。

だが9月初旬、母親が数日間連絡を取れないことを不審に思い、行方不明者届を提出。そこから始まった一件は全米を釘付けにする事件へ発展する。ラウンドリーが支配的で暴力的なパートナーだった可能性が浮かび上がり、（母と父がそれぞれ再婚していたため）両親4人は協力して会見を繰り返し、情報提供を呼びかけた。9月19日、ペティートの遺体が発見される。さらに1カ月後、ラウンドリーの遺体も見つかり、死因は自殺とみられた。

Netflixの『American Murder: Gabby Petito』は事件の全体を追いつつ、ペティートを「行方不明ポスターの少女」以上の存在として立ち上げることに成功している。

人気YouTuberの暗い現実

『Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke』

ルビー・フランキーは以前から賛否の絶えない存在だった。YouTubeで”ママ・ブロガー”として活動し、「8 Passengers」というチャンネルで長年にわたり育児方針を公開してきたが、厳格すぎるしつけは子育てコミュニティで論争を巻き起こしていた。

ところが2023年、彼女の子どものひとりが近所の家に現れ、やせ細り、虐待の痕跡がある状態だったことで事態が一気に露見する。フランキーはビジネスパートナーでライフコーチのジョディ・ヒルデブラントとともに逮捕され、子どもたちを飢えさせ、監禁し、そのほかの虐待を加えた疑いで告発された（2人とも2023年に重罪の児童虐待で有罪答弁をしている）。

『Devil in the Family』では、元夫のケヴィン、そして長女シェリと長男チャドへのインタビューを通じて、人気YouTube一家の舞台裏を追う。子どもを”クリエイター”へと押し上げる親の影、虐待へと滑り落ちる過程、さらには家族を引き裂いた「霊的戦い（spiritual warfare）」の言説まで、その暗い現実が映し出される。

『Gone Girls: The Long Island Serial Killer』 （邦題：ゴーンガールズ: ロングアイランド連続殺人鬼を追う）

リズ・ガーバスは2020年、ロングアイランド連続殺人事件を題材にした初の作品『Lost Girls』を発表している。失踪した女性たちを探し続ける家族や友人に焦点を当てたドラマ作品だった。

だが2023年、レックス・ヒュアーマンがこの事件に関連して逮捕されたことで、ガーバスは再びこの物語へ戻るべきだと確信した。全3話のドキュシリーズ『Gone Girls』は、2010年にロングアイランドのギルゴ・ビーチ近くで行方不明になったセックスワーカー、シャノン・ギルバートの失踪が、遺体の遺棄現場の発見をもたらし、13年に及ぶ連続殺人犯捜索へつながっていく過程を追う。

物語は歪で複雑だ。ネット上の”名探偵”たちは長らく地元警察関係者の関与を疑っていたが、決定的な証拠は示されなかった。しかしその疑念は、実際に高官の不祥事や辞任など、複数の大きなスキャンダルへ波及する（第1話・第2話で描かれる）。第3話では、事件への関心が再燃したことで捜査が動き出し、ついにヒュアーマンにたどり着くまでを検証する。さらに、被害者たちの友人や家族への胸をえぐるインタビューも収録されている――なかには、彼が捕まる10年も前に逮捕につながり得た証拠を持っていた人もいたのだ。

『A Deadly American Marriage』（邦題：アメリカン・マリッジミステリー: 密室の3人に起きたこと）

2006年、アイルランド・リムリックで幼い子ども2人を育てていたマグス・フィッツパトリックが喘息発作で亡くなる。残された夫ジェイソン・コーベットは、子育てのためにオペア（住み込みのベビーシッター）を雇い、その役を担ったのがテネシー州ノックスビル出身の25歳、モリー・マーテンスだった。

やがて2人は恋に落ち、ノースカロライナへ移住するが、ジェイソンの家族はこの関係に疑いの目を向けていた。――その直感は当たってしまう。数年後、ジェイソンは死亡し、モリーの元FBI捜査官の父トムが銃で撃っていた。2人は正当防衛だったと主張する。だが真相は一筋縄ではいかない。モリーとトムは当初有罪判決を受けるものの、後に審理が覆り、トムは再裁判を避けるために過失致死について争わない（no contest）という形で決着した。

『A Deadly American Marriage』はこの曖昧さそのものに踏み込み、事件の各側面を提示しながら、それが正当防衛だったのか、それとも殺人だったのかという核心へ迫っていく。

『Amy Bradley Is Missing』（邦題：エイミー・ブラッドリーの奇妙な失踪）

1998年、23歳のエイミー・ブラッドリーがクルーズ船から忽然と姿を消したとき、家族は混乱した。乗船していたのは両親と兄を含む家族4人で、彼女が消えた時点では全員が同じ部屋にいたという。

彼女は船の外へ転落したのか。船内のディスコで出会った男に殺されたのか。あるいは人身売買の被害に遭い、キュラソー島で秘密裏に暮らしているのか。

本作は決定的な解決を提示しない。しかし、国際法が支配する”海上”という特殊な環境の危険性、そして答えの出ない問いが家族にもたらす深い傷を、内側から見つめる興味深い作品となっている。

『Trophy Wife』

2016年初秋、ザンビアの国立公園に銃声が響いた。直後、妻ビアンカとサファリに来ていたピッツバーグの歯科医ラリー・ルドルフは「妻が自殺した」と叫ぶ。彼によれば、彼女は狩猟用ライフルを顔に押し当て引き金を引いたという。

だが現実には、彼が彼女を殺していた。

マット・サリヴァンが2022年に『RollingStone』に書いた記事「Did This Trump-Loving, Leopard-Hunting Dentist Kill His Wife?」を基にした全3話の本作では、サリヴァンと制作チームがルドルフの人生を追う。成り上がりの若手歯科医から、地元業界の実力者へ。サファリ・クラブの会長としての放蕩ぶり、そしてビアンカ殺害での裁判と有罪判決へ――。

郊外の”儲かる歯科ビジネス”と、ビッグゲーム・ハンティングという狂気の世界を同時に掘り下げる、ねじれた物語だ。そして最大の見どころは、ザンビア駐在の米国大使ダニエル・フートへのインタビュー。おそらくこの国で、少なくともトゥルークライム・ドキュの世界では、最も風変わりな外交官のひとりだろう。

最大級の”どんでん返し”が待っている

『Unknown Number: The High School Catfish』（邦題：匿名メッセージは誰なのか: 高校ネットいじめスキャンダル）

このリストの多くが殺人事件を扱うのに対し、『Unknown Number』は少し異なる切り口だ。描かれるのは、ローレン・リカリとオーウェン・マッケニーという高校生2人が、20か月にわたる執拗な嫌がらせの標的になった事件。

彼らは1年以上にわたり、身元不明の番号から毎日何十通ものメッセージを受け取る。内容は個人的なものから露骨な性的メッセージ、さらには明確な脅迫までさまざまだった。

当初、彼らは嫉妬深いクラスメイトが2人を別れさせようとしているのだと思っていた。だが真実は、想像をはるかに超えて歪んでいる。ここでネタバレはしないが、今年のドキュメンタリーの中でも最大級の”どんでん返し”が待っている。

『The Perfect Neighbor』（邦題：パーフェクト・ネイバー: 正当防衛法はどこへ向かうのか）

サンダンスで注目された作品が、そのまま配信のトゥルークライム・ヒットになることは多くない。だが『The Perfect Neighbor』は例外だ。

監督ジータ・ガンドビルは、Netflixの多くの作品とは違う手法を選んだ。フロリダ州で4人の子どもを育てていた36歳の母、アジケ ”AJ” オーウェンズの死を、入手映像・音声（found footage）だけで語っていくのである。911の通報記録、警察のボディカメラ映像、近隣住民が携帯で撮った動画――それらが生々しく積み重なり、事件の輪郭を形作る。

本作は、ある地域に悲劇が起きたとき何が起こるのかを描くだけではない。「スタンド・ユア・グラウンド（自己防衛の権利を拡大する）法」の闇にも踏み込む。黒人女性のオーウェンズは、口論を重ねた末に白人の隣人スーザン・ロリンツに射殺された。ロリンツは「オーウェンズの存在に脅威を感じた」と主張する。

最終的にロリンツは第一級過失致死で有罪となり、懲役25年を言い渡される。法廷の映像も収録されているが、それ以上に、作品全体に張り詰めた緊張感が途切れない。

