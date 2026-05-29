音楽評論家・渋谷陽一最後の単行本、上下巻同時刊行決定

渋谷陽一最後の単行本「メディアとしてのロックン・ロール 渋谷陽一評論集 1972-1996」「メディアとしてのロックン・ロール 渋谷陽一評論集 1997-2025」が、6月9日（火）に上下巻同時刊行されることが決定した。

ロッキング・オン・グループの創業者であり、昨年7月に逝去した渋谷陽一。本書は、1972年に洋楽誌『rockin'on』を創刊して以来、音楽、映画、政治、美術など多岐にわたる分野で鋭い評論を展開してきた渋谷のテキストの中から厳選した280編をまとめたもの。音楽評論家やラジオDJ業はもちろん、後年は「ROCK IN JAPAN」などの音楽フェスのプロデューサーとしても活躍した渋谷陽一の、時代に対する鋭い視点を感じられる一冊となっているとのこと。

上下巻・1000ページに及ぶ本書には、あとがき対談として、渋谷とともにロック黎明期を駆け抜けた音楽評論家・大貫憲章氏と伊藤政則氏の対談を前後編にわたって掲載。また帯コメントには、渋谷と親交の深かったサザンオールスターズ・桑田佳祐氏からのコメントも掲載されている。

発売日である2026年6月9日は、渋谷の75歳の誕生日でもある。

＜書誌情報＞

「メディアとしてのロックン・ロール 渋谷陽一評論集 1972-1996」

「メディアとしてのロックン・ロール 渋谷陽一評論集 1997-2025」

著者：渋谷陽一

発行：ロッキング・オン

発売日：2026年6月9日（火）

価格：各巻2,200円（税込）

判型：四六判 （上巻）512P／（下巻）504P

ISBN：（上巻）978-4-86052-141-7／（下巻）978-4-86052-142-4

ロッキング・オンHP：https://www.rockinon.co.jp/business/publication