X JAPANがMV順次公開、第一弾は1989年日比谷野音LIVE映像「紅」と「X」

X JAPANのこれまでYouTubeで未公開だった過去曲のMVが順次公開される事が決定、第一弾として1989年6月10日に行われた日比谷野外音楽堂のLIVE映像の「紅」と「X」が公開された。

この映像は同年4月21日にアルバム『BLUE BLOOD』でメジャーデビューしたのちに行われ、バンドの爆発的なパフォーマンスで、オーディエンスとの熱狂的な一体感を巻き起こす初期X（X JAPAN）のライブを観ることが出来る貴重なもの。今回公開された「紅」は5月4日よりOAとなったカーセンサーのCMにも一部起用されていて話題となっている。

この後も、サウンド共にヴィジュアルにも徹底的にこだわって制作されたMVの数々が、X JAPAN Official YouTube Channelにて順次公開される事が予定されている。

X JAPAN Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/@XJapanOfficial

X JAPAN Website：http://www.xjapan.com

X JAPAN Sony Music Website：http://www.sonymusic.co.jp/artist/xjapan/

X（旧Twitter）: https://x.com/xjapanofficial

Instagram：https://www.instagram.com/xjapanofficial/

X JAPAN Streaming and DL：https://xjapan.lnk.to/ListenAY