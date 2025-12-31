視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、『NHK紅白歌合戦』について、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の直近5年のデータを分析した。

コロナ禍で史上初の無観客開催

個人全体において最も注目度が高かったのは2020年放送の第71回。同年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、外出を控え、自宅や帰省先でテレビを見ながら年末年始を過ごす人が多かっただろう。『紅白歌合戦』も史上初の無観客で開催された。

連続テレビ小説『エール』のコーナーや、主題歌を歌ったGReeeeNの出演、YOASOBIのテレビ初パフォーマンスなどが話題になり、個人全体だけでなく男性・女性・Z世代・Y世代でも高い注目度を獲得している。

なお、X世代(45-60歳)では2023年放送の第74回が65.4％で最も注目度が高くなった。この年は「テレビ放送70年 特別企画」として、スペシャルゲストで黒柳徹子が出演し、ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ、薬師丸ひろ子、寺尾聰がパフォーマンスするなど、X世代になじみのあるアーティストの登場も注目度上昇の要因になっただろう。

Z世代に注目度上昇の兆し

テレビ離れが顕著なZ世代だが、2022年放送の第73回で直近5年における最低注目度を記録して以降は、注目度上昇の兆しが見える。これには、Z世代にとってのメインカルチャーであるK-POPグループのキャスティング増加や紅組・白組どちらにも属さず性年代を超えて豪華アーティストが共演する特別企画が影響しているかもしれない。

例えば、2023年はその年のテーマ「ボーダレス－超えてつながる大みそか－」にちなんだスペシャルコラボが多数企画されていた。そのうちの一つ、「ディズニー100周年スペシャルメドレー」では、K-POPの人気アーティストLE SSERAFIMといまや国民的アーティストと言っても過言ではないMrs. GREEN APPLEの大森元貴が共演するなど、貴重なパフォーマンスが披露された。こういったコンテンツは放送直後からSNSで話題になることが多く、リアルタイムで視聴する動機にもなることから、Z世代をくぎづけにする要因の一つと考えられる。

いよいよきょう31日、2025年の『紅白歌合戦』が放送される。連続テレビ小説『あんぱん』と『それいけ!アンパンマン』のコラボレーションや前田敦子・大島優子ら卒業メンバーも登場するAKB48のステージ、デビュー50周年を迎えた矢沢永吉による13年ぶりの紅白でのパフォーマンスなど、見どころ満載。今年も視聴者が思わずくぎづけになるような企画や演出で楽しませてくれることだろう。

REVISIOでは、今年の紅白歌合戦放送後も分析結果を公開する予定だ。