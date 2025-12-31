日本テレビ系バラエティ特番『ぐるナイ年越しおもしろ荘! 今年も誰か売れて頂戴スペシャル』が、きょう31日(23:30～)に放送される。

今年は1,052組の芸人がオーディションに参加。その中から選ばれた12組がナインティナインとゲストの前でネタを披露し、一般の観覧客による投票で優勝芸人が決まる。

出演芸人は、以下の通り。

■相性はいいよね

サンミュージック所属。ヤダヤムクンは芸歴12年、エビランドは14年というなかなかの苦労人。

■アリ

サンミュージック所属。芸歴14年。7年前、矢部浩之とフットサルを一緒にやった経験があるというが…

■井原パラダイス

吉本興業所属。テレビ初登場。22歳の井原、46歳の宮山、56歳のまみこあ、年齢非公表のひずるの異色の4人組。

■エビカレンダー

プロダクション人力舎所属。コンビ歴1年。ザキヤマの後輩、2人はテレビ初登場。

■銀仁朗

マセキ芸能社所属。コンビ歴1年。中島悠太25歳、高田みちこりあん26歳。事務所の先輩・出川哲朗の前でどんなネタを見せるのか。

■サザンくろしお

フリー(大学生)。コンビ歴4か月。大阪府と奈良県出身の2人はテレビ初登場。大みそかが誕生日というオオツカの特技を生かしたネタとは。

■ジャガモンド

ケイダッシュステージ所属。コンビ歴11年。きどは元学校の先生という経歴の持ち主。

■生姜猫

吉本興業所属。トリオ歴3年。カンサイ22歳、川﨑とケージュが23歳、幼あじみの3人。

■センチネル

太田プロダクション所属 コンビ歴5年。大誠と、父がウガンダ人・母が日本人のトミサットのコンビ。トミサットは前のコンビで6年前のおもしろ荘にも出演経験あり。

■Dr.ヘラクレス

ワタナベエンターテインメント所属。コンビ歴2年。しんじ30歳、くもん27歳のコンビ。しんじはゲストの高橋文哉とドラマで共演経験があるという。

■DOG FOOD PARTY

吉本興業所属。コンビ歴3年。強面のちょふは犯人役のオーディションによく受かるとのことだが、どんなネタを見せるのか。

■マウンテンブック

TWIN PLANET所属。コンビ歴2年。夫ゆずき、妻いずみ 共に43歳の夫婦コンビ。

エキシビションコーナーには、スゴロクズ木下、ねこじゃらし、花ブービー、ピークゆくた！、ぷぷぷ大東京、まえだかっこかり、メメニー・おみ・クルーズ、ラマヌジャン、レモンと炭酸が登場。

ゲストは、あの、天海祐希、高橋文哉、出川哲朗、山崎弘也(アンタッチャブル)。

【編集部MEMO】

『おもしろ荘』歴代優勝芸人

2012年：横澤夏子

2013年：流れ星

2014年：ポラロイドマガジン

2015年：おかずクラブ

2016年：ネルソンズ

2017年：ブルゾンちえみ with B

2018年：レインボー

2018年(夏)：クロコップ

2019年：ぺこぱ

2020年：エイトブリッジ

2021年：ダイヤモンド

2022年：ゆめちゃん

2023年：ちゃんぴおんず

2024年：橘井と小池

2025年：ネコニスズ

(C)日テレ