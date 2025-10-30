最も面白い女性芸人を決定する賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W』で3年連続で決勝に進出するなど、活躍中のお笑いコンビ・エルフ(荒川、はる)。2016年4月に結成し、コンビ歴が約9年半となるエルフに、11月3日に川崎・CLUB CITTA’で開催する「ギャルFES」への意気込みや、コンビの関係性、“ギャル”への思いなどについて聞いた。

「ギャルFES」は「ギャル」をテーマに、お笑いと音楽を融合させたイベント。さや香、紅しょうが、蛙亭、かが屋などのお笑いコンビやコレサワ、OCTPATHなどのアーティストが出演する。

――「ギャルFES」への意気込みをお聞かせください。

荒川:今までは「初めてのことなので手探りですが全力で頑張ります」と言っていましたが、今は「この演者さんが『出る』って決めてくださった限り、絶対大丈夫」と思っています。最強のみなさんに来ていただいて、一緒に遊ばせてもらうので。マジで楽しい日になるなって思っています。

――「ギャルFES」の魅力やこだわった点を教えてください。

荒川:アーティストさんに来ていただいて、一緒にお笑いコーナーをやりたいと思っています。お笑いコーナーと言っても、音楽のコーナーでもあって、みんなが歌っているところも見られたらと。今回、私らはネタをするんですけどみなさんはネタがないので、遊ぶ2時間になるのかなと思います。

はる:コレサワさんやOCTPATHさんといったアーティストたちの歌に感動した後に、こんなに面白いメンバーとアーティストのコラボによる笑いもある。お客さんは、この2時間でいろいろな喜怒哀楽を感じられるのではないでしょうか。

『おもしろ荘』が転機に「それまでは全く仕事がなかった」

――2016年4月に結成されてから約9年半。もうすぐコンビ歴は10年ですが、これまでを振り返って今はどのような思いがありますか。

荒川:「まだまだ行きたいな」という思いがありますね。8月に開催したドッジボール大会とか今回の「ギャルFES」とか、お世話になっている先輩たちや大阪で一緒にやっていた人たちを呼んだイベントを任せてもらえるようになって、10年前は想像できていない生活なので、今が頑張りどき、という感じです。

――そんな絶好調なエルフにとって、転機はいつだったと思いますか?

荒川:5年前ぐらいの『おもしろ荘』かな。そこから大阪の仕事も東京の仕事もいただけるようになりました。それまでは全く仕事がなかったんです。

――その後、2022年に東京進出しましたが、東京でもやっていけると手応えを感じていたからでしょうか?

荒川:いや、手応えなしで「行ってみよう」と。もともとずっと大阪にいたいと思っていたんですけど、蛙亭さんが上京されて、『おもしろ荘』で東京に行く機会もできて、行ってみたいなと思ったんです。

はる:私は途中まで知らなかったんです。気づいたら、もう行くことが決まっていて(笑)。けど「荒川が言うんやったらそうやろな」と。

ギャルならばどこにでも行けると信じている「アイ・ビリーブ・ギャル!」

――エルフはギャルを前面に出されたネタが特徴ですが、きっかけは何だったのでしょうか?

荒川:結成3年目ぐらいまでは今のような形ではなかったんですが、ある時、舞台上の芸人のことをまったく知らないお客さんばかりのライブに出たんです。その時に、自分の見た目と言っている内容がちぐはぐで、「なんか気持ち悪いな」と思ったんですね。それで「自分のままで喋ってみよう」と自分なりの言葉で言うようになったらウケて、「自分のままでいる方がいいのかも」と思いました。

――荒川さんはどんな時に「ギャルでよかった」と感じますか?

荒川:“ギャル”ということを使って、みんなを呼んでフェスができること(笑)。ギャルという翼でいろいろなところに行かせていただいているなと思います。ギャルならばどこにでも行けると信じています。アイ・ビリーブ・ギャル!

――では、荒川さんは一生ギャルで?

荒川:そうですね、「喜寿までギャル」をモットーに。