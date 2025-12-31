コメリは2026年1月1日、「初売りセール」をオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で開始し、翌1月2日からコメリ全店で開催する。

今回のセールでは、工具、家電、インテリア用品、ペット用品、エクササイズ機器、カー用品など各店でのおすすめ商品に加え、ネット限定のセール商品など、数量限定品も多数用意している。

店舗での初売りセールは2026年1月2日～1月12日まで実施する。なお、一部店舗では1月3日からの営業となる。また、セール内容は店舗によって異なる。コメリドットコムでの初売りセールは2026年1月1日～1月12日までとなる。

初売り商品を一部紹介

コメリは、初売りおすすめ商品として、一部商品を先行して公開している。初売り価格は特設サイトにて1月1日に公開される。なお、下記商品はいずれもコメリドットコムでの取り寄せ対応となる。

「EcoFlow ポータブル電源 DELTA 2 Max +キャリーカートセット」は、実施店舗合計先着100セット用意している。

「EcoFlow ポータブル電源 DELTA 2 Max +キャリーカートセット」実施店舗合計先着100セット

「SHARP AQUOS 55V型 4Kダブルチューナー液晶テレビ 4T-C55GJ1」は実施店舗合計先着20台、「Hisense 全自動洗濯機 8kg ホワイト HW-DG80J」は同30台、「Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレパステルアイボリー CH951SPF」は同20台限定で展開する。

「SHARP AQUOS 55V型 4Kダブルチューナー液晶テレビ 4T-C55GJ1」実施店舗合計先着20台

「Hisense 全自動洗濯機 8kg ホワイト HW-DG80J」実施店舗合計先着30台

「Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレパステルアイボリー CH951SPF」実施店舗合計先着20台

「充電式除草バイブレーター 草抜刃付 WE-750」や、「ナカトミ 分割式エンジン刈払機 EBC-2600S」(実施店舗合計先着200台)も用意している。

充電式除草バイブレーター 草抜刃付 WE-750

「ナカトミ 分割式エンジン刈払機 EBC-2600S」実施店舗合計先着200台

さらに、「電動折りたたみベッド FU-05-5-42」を実施店舗合計先着230台、「アルインコ プログラムバイク AFB6214」を同50台限定で販売する。