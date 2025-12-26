PPIHは2026年1月1日、ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなど522店舗において「新春福袋」を発売する。

PPIHグループの初売り

同社が運営するドン・キホーテなど国内約660店舗は、2026年も元旦より営業する(一部店舗を除く)。また、うち522店舗において総785アイテムの福袋を販売する。

ドン・キホーテの初売り

ドン・キホーテでは2026年1月1日から、全国のドン・キホーテ系列397店舗において初売りと福袋の販売を実施する。

「情熱価格」お菓子福袋が登場

オリジナル商品ブランド「情熱価格」初となる「お菓子福袋(ドンペンバッグつき)」を、2025年12月26日より一部店舗で順次販売している。「無限黒糖ピーナッツ(お試しサイズ)」「最後まで美味しい韓国のりせん」「最後まで美味しいえび揚げせん」「最後まで美味しい紅生姜せん」「ピーカンナッツキャラメリゼ」「おこげせんミックス」「日本全国ドンペンクリアステッカー」「ドンペンバッグ」をセットにした内容で、価格は2,189円。

その他、ドンキの福袋一例

その他にも、「TCL50v型QLED4Kチューナー内蔵液晶テレビ＋シアターバー」(55,000円)や、「アルインコ マッサージチェア＋ボディシェイプガン＋フィットウェーブ」(110,000円)、「トゥルースリーパーマットレス＋まくら 2点セット」(11,000～15,400円)などを用意している。

また、「ANKER太陽光充電対応どこでも電源3点セット」(66,000円)、「ロムアンドラッキーバッグ」(4,268円)、「GronGプロテイン3点スペシャルセット」(5,400円)も発売する。

さらに、「犬福袋」「猫福袋」(各1,100円)や、「ゴートミルク福袋2026」(2,750円)、「本多タオル 高吸水ボリューム マイクロファイバー9点セット」(2,200円)、「インナービューティーセット」(2,160円)などを用意している。

「本多タオル 高吸水ボリューム マイクロファイバー9点セット」(2,200円)

福袋は数量限定で、なくなり次第終了となる。また、店舗により取り扱いのない場合や、購入数に制限がある商品がある。

majicaポイント還元キャンペーン

情熱価格の30商品を対象に、購入金額20%分のmajicaポイントを還元するキャンペーンを実施する。期間は1月1日～5日。全国のドン・キホーテ系列店舗が対象となる(アピタ、ピアゴはキャンペーン対象外)。majicaポイントは2月以降順次付与される。

対象商品一例

アピタ・ピアゴ・ユーストアの初売り&福袋

アピタ、ピアゴ、ユーストアでは、2026年1月1日～1月5日まで初売りと福袋販売を実施する(福袋の販売は1月3日まで)。なお、ピアゴ一里山店は1月2日より営業する。

福袋の一例として、「ブランドキャリーケース・ポーチセット」(S 8,800円/M 9,900円)や、「プーマ スピードモンスターV5」(5,500円)などを用意している。

アピタ一部店舗限定で「象印＋アラジン 圧力IH炊飯ジャー・トースターセット」(33,000円)、ピアゴ一部店舗限定で「T-fal IHモカキッチン4点セット」(5,500円)も販売する。

「信州ハム 爽やか信州お楽しみ袋(412g)」(1,080円)や、「銀座コージーコーナースイーツ福袋」(1,340円)も用意している。

数量限定の初売り受注販売商品として「ルイ・ヴィトン100万円 7点セット福袋」(1,100,000円)を用意している。

その他、「純金2026年干支ホース インゴット5g」(218,900円)や、「魚優寿司 本ずわい蟹入海鮮にぎり(海琴)」(22貫3,003円)も販売する。

さらに、帰省・旅行明けの空っぽの冷蔵庫をチャージする「冷蔵庫満タンSALE」も実施する。

なお、店舗により取り扱いの無い場合があり、購入数に制限のある商品がある。

アピタ・ピアゴ オンラインショップの企画

アピタ・ピアゴのオンラインショップでは、日替わりで奉仕品を用意している。1月1日限定商品として「ダックダウン97% 羽毛掛ふとん シングルロング」(各色29,700円)、1月2日限定商品として「ヒートオンインナー限定アイテム」(各500円)、1月3日限定商品として「ガンプラ」を最大30%OFFで提供する。