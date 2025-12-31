楽天グループが運営する「楽天市場」は2026年1月1日0:00から、2026年の初売りイベント「Rakuten初売り」を開催する。それに先たち12月26日、イベントの特集ページを公開した。

Rakuten初売り

福袋・初売り企画

今回の初売りでは、楽天市場に出店する600以上の店舗が販売する、ファッションや家電、グルメなど幅広いジャンルの福袋やお得な商品を多数紹介する「福袋・初売り」企画を実施する。

あらかじめ中身がわかるネタバレ福袋や、形が不均一な商品や切れ端などの商品を集めたわけあり福袋、ランキング入賞実績のある商品やレビュー点数の高い売れ筋商品を詰めた福袋など、ユーザーの多様なニーズに合わせたテーマ別のものを豊富に取り揃えている。実施期間は2026年1月1日0:00～1月15日9:59まで。

ポイントが最大43倍「新春ポイントアップ祭」

新春ポイントアップ祭

購入金額や条件達成に応じて、ポイントの進呈率が最大43倍になる「新春ポイントアップ祭」を実施する。期間は2026年1月1日0:00～1月3日23:59まで。

「お買いものパンダ」とのコラボ企画

Rakuten初売り内の対象ページから楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」を見つけてキャンペーンにエントリーすると、抽選で合計150名に最大1,500ポイントを進呈する。お買いものパンダは2種類隠れている。実施期間は2026年1月1日0:00～1月9日9:59まで。

ファッションアイテムもお得に

楽天市場とRakuten Fashionのファッションアイテムを対象に、お得に購入できるセール企画「Rakuten Fashion THE SALE 2026 Winter」を実施する。開催期間は2026年1月1日0:00～1月14日23:59まで。