イオンリテールは1月1日～4日まで、「イオン 超!初売り」を「イオン」「イオンスタイル」等約380店舗とオンラインショップで開催する。

イオン 超!初売り

買えば福(おトク)がやってくる「1+1」企画

1つ購入すると1つお得が付く「1+1」企画を初開催する。

「ポテトベーコン」「てりやきチキン」「マルゲリータ」「シーフード」の4種の味が1枚で楽しめる、通常の約1.4倍となる直径約35cmのホールLサイズなど、「ピッツァソリデラ」のピッツァを購入すると、コカ・コーラ1本がもらえる無料引換券を進呈する。ホールLサイズ購入で1,500ml、ホールレギュラーサイズ購入で700mlを進呈する。1月1日限定で実施し、なくなり次第終了となる。

衣料品や日用品では、1点分の価格で2点購入できる企画を実施する。

キッズ「スタ楽コットン ゆるテーパードパンツ」は2点で2,178円、メンズ「TVC ブロード ボタンダウン衿シャツ」は2点で3,278円となる。

メンズ「TVC ブロード ボタンダウン衿シャツ」(2点で3,278円)

また、「ホームコーディ 掛ふとんカバー」「同敷ふとんカバー」「同敷ふとん&マットレス兼用ワンタッチシーツ」各種は1月1日限定で、2点で2,728円にて販売する。

買えば買うほどおトクに「ステップアップ割」企画

ステップアップ割

対象商品の中から好きな商品を選ぶと、購入点数に応じて割引率が1点目2割引➡4点目半額にステップアップする、買えば買うほどおトクなお年玉企画「ステップアップ割」を初開催する。

1点のみ、2点のみ、3点のみの購入も可能であり、割引率は高額な商品から順に適用される。5点目以降を購入した場合は、改めて1点目からの割引率が適用され、同一商品の購入は2点まで可能となっている。

ステップアップ割

「福カート」「福袋」企画

毎年人気の、ショッピングカートに様々な商品を詰合せたお得なセット「福カート」を展開する。毎日の食卓にうれしい「米」入りなど食品福カートのほか、年末年始におすすめの癒し家電を乗せた「家電福カート」、洗剤やキッチン用品を詰めた「日用品福カート」が登場する。

家電福カートの一例として、1月1日には「ゴリラシリーズ3点とBTスピーカー1点のセット」や「グリルオーブンとカニ型キッチンタイマーのセット」(いずれも11,000円)が登場する。

洗剤、トイレットペーパーなど6点を詰め合わせた「日用消耗品福カート」(3,300円)は、店舗限定で1月1日に発売する。

「福井県産いちほまれ」などブランド米各2kg×5点+水を詰め合わせた「こだわり米カート」(9,504円)は1月1日、南関東エリアで発売される。

「こだわり米カート」(9,504円) 南関東エリアの一例

あわせて、おトクな「福袋」も展開する。販売開始日は店舗により異なる。

「FILA ルームウェア福袋＜レディス＞」(5,500円)、「DOSHISHA IH対応エバークック 8点セット レッド」(11,880円)、「ホオンテック プレミアム シングルロング 150×210cm」(10,780円)、「LOVE RABBY ガーリーコーデ」(5,500円)、「PUMA 福袋＜キッズ＞140～160cm」(13,200円)、「THERMOS スープジャー 3点セット」(3,300円)などの福袋を用意している。

「DOSHISHA IH対応エバークック 8点セット レッド」(11,880円)

「ホオンテック プレミアム シングルロング 150×210cm」(10,780円)

「LOVE RABBY ガーリーコーデ」(5,500円)

「THERMOS スープジャー 3点セット」(3,300円)

大人数で楽しめる「ごちそうメニュー」

お正月のハレの食卓を豪華に大人数で楽しめる「ごちそうメニュー」も用意している。

1月1日には、すきやき用で人気の「国産黒毛和牛かたローススライス(解凍)」1kgを、6,458.40円のお買い得価格で提供する。

「豚肉ばらうす切り食べくらべ」は、400gで1,382.40円。1月1日～1月3日まで販売する。風味高い赤身の柔らかさとジューシーな脂身の味わいが特長の「九州産黒豚」と、肉質がよく脂身はさらりとして甘味があるスペインのブランド豚「イベリコ豚」を食べ比べできる。

生本まぐろ大とろ・中とろ・赤身をはじめ、ブリ、ヒラメ、うに、生アトランティックサーモン、金目鯛、えびといった9種の刺身を豪華に盛り合わせた「元日限定 生本まぐろ入お刺身盛り合わせ 9点盛」(5,378.40円)は、1月1日販売。なお、ネタは店舗によって異なり、実施していない店舗もある。

「元日限定 生本まぐろ入お刺身盛り合わせ 9点盛」(5,378.40円)

「ボイル切ずわいがに(加熱不要)650g」(4,298.40円)と「ボイル切たらばがに(加熱不要)800g」(10,584円)は1月1日～3日まで販売する。ずわいがに、たらばがにともに食べやすいむき身タイプで用意した。(実施期間は店舗により異なる。また、実施していない店舗もある)

本まぐろ中とろや赤身、ぶりやいくらなど10種類の人気のネタを盛り合わせた寿司セット「本まぐろ中とろ・赤身とぶり入り迎春握り寿司 30貫 1パック」(4,298.40円)は1月1日～2日に販売する。なお、ネタは店舗によって異なり、実施していない店舗もある。

「本まぐろ中とろ・赤身とぶり入り迎春握り寿司 30貫 1パック」(4,298.40円)

「だし香るトロっとたこ焼き 20個 1パック」(1,026円)は、1月1日～1月2日販売。20個入りの大容量で、かつおだしを利かせた生地に魚醤を隠し味として加え、トロっとした食感にこだわったたこ焼き。

「だし香るトロっとたこ焼き 20個 1パック」(1,026円)

「お買物を0円にしちゃいます!!」抽選会

買い物レシート金額をギフトカードにチャージして進呈する運試し企画「お買物を0円にしちゃいます!!」抽選会を開催する。抽選期間およびレシート対象期間は2026年1月1日。

イオン、イオンスタイル直営売場において、税込5,000円以上のレシートを持参すると参加できる。「大吉」の当選者には、参加レシート金額をイオンギフトカードにチャージして進呈。「小吉」の当選者には、1月1日～1月4日まで直営売場で使用できる100円引きクーポンと、抽選で1,000名にAI関連グッズが当たるWチャンスチケットを進呈する。レシートは合算可能で、参加は1人1回まで。大吉のプレゼントの上限金額は50,000円までとなる。

イオンスタイルオンラインでも初売り開催

イオンの公式通販「イオンスタイルオンライン」でも、1月1日から初売りを開催する。実施期間は2026年1月1日9:00～2026年1月5日9:59まで。

目玉商品の一例として、「ゲーミングチェア ワインレッド」は21,780円、「ネックプレミス(NP-NPR23BNTV)」は9,878円で発売する。

キッズフォーマルスーツやアンサンブルは、9,800円以上の商品を対象に、平常価格より10%OFFとなる(一部対象外商品もある)。

レディスダウンコートは、対象商品が平常価格より半額となる。

開運!年越しおみくじクーポン

新年の運試し企画として、期間中毎日1回チャレンジでき、その場で当選がわかるおみくじクーポン抽選企画を実施する。当選者には、オンラインで即日使えるクーポンコードを発行。大吉は1,000円OFFクーポン、中吉は500円OFFクーポンを進呈する。実施期間は2025年12月26日～2026年1月4日まで。