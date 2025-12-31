Amazonは2026年1月3日9時から、年始のお得なセール「Amazon 初売り」を開催する。

Amazon 初売り

2026年1月3日9時～1月7日23時59分までの5日間にわたり、初売りを開催する。今回は「いい一年を、笑顔ではじめよう。」をテーマに、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心として、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料などの人気商品をお買い得価格で提供する。さらに、数百種類ものバラエティに富んだ「福袋」の発売や、大型家電・家具やプレミアムファッションブランドのセールも実施。また、Amazonポイントが最大45,000ポイント(期間限定)当たるチャンスもあるスタンプラリーや、高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」などのキャンペーンも用意している。

セール商品の一部を公開

ちょっと見せます

目玉商品を先取りしてご紹介するページ「ちょっと見せます」では、お買い得商品の一部を事前に公開している。人気の商品から新商品まで幅広く紹介し、初売りでの買い物計画をサポートする。

お得な「福袋」も登場

Amazonの福袋

2026年1月3日9時より「福袋」を発売する。Amazon.co.jp限定の福袋をはじめ、ファッション、コスメ、美容家電、スポーツ用品、グルメなど、数百種類のバラエティに富んだ福袋を用意している。また、購入前に中身が分かる「福袋」と中身が分からない「福袋」の2種類を展開し、新年の運試しとして楽しめる内容となっている。

「大型家電・家具セール」と「プレミアムブランドセール」も

大型家電・家具とプレミアムファッションブランドから選りすぐりの商品を幅広く取り揃え、魅力的な価格で提供するセールも開催する。同社では、Amazon.co.jpで取り扱う冷蔵庫、洗濯機、テレビ、一部の家具における対象商品の購入時に、組み立て・設置・家電リサイクル回収などのアフターサポートも提供している。

また、Amazon Fashionにおいては、商品到着後30日以内であれば商品の返品と商品代金の返金が可能で、国内返送料は同社が負担するため、自宅で試着し、納得いくまで確認できる(条件あり、一部出品者・衛生用品などは対象外)。

Amazonスタンプラリー

Amazonスタンプラリー

「Amazonスタンプラリー」は、エントリーのうえ、Prime Videoを視聴する、マンガのシリーズ購読する(デジタル版のマンガのみ対象)、商品を購入するなどをはじめとするアクションを完了し、スタンプを集めると、Amazonポイントが最大45,000ポイント(期間限定)当たるチャンスもある大抽選会に自動的に応募できる。エントリー期間は12月27日12:00～2026年1月10日23:59まで。

当選条件の詳細、確率およびポイントの有効期限等は、Amazon.co.jpにて確認を。なお、対象スタンプは利用者によって異なる場合がある。

高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」

最新家電やトレンド満載のファッション、日用品など幅広いカテゴリーから、高ポイントが付与される商品を厳選し提供するポイントDEAL祭りを開催する。期間中は対象商品が入れ替わるため、特設ページでの確認が推奨される。開催期間は2026年1月3日9:00～1月7日23:59まで。