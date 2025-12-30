大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)で司会を務める今田美桜が30日、東京・渋谷のNHKホールで行われたリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

紅白の司会は今回が初となる今田は、「こういうリハーサルというものを初めて経験するんですが、すでに圧巻のパフォーマンスを目の前で見させていただいて、ますます本番が楽しみになりました」とにっこり。また、「『こんなに本当にバタバタなんだ』というのを実感しています。こんなに裏で走ってるんだな、とリハーサルで感じました。もちろんステージでもそうですし、裏でも、紅白というところを楽しませていただいております」と感想を明かした。

9月に最終回を迎えた連続テレビ小説『あんぱん』では主人公・のぶ役を演じた今田。紅白の「連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージ」では、キャストたちと共に、アンパンマンの作者・やなせたかしさんが作詞した曲や、ドラマ『あんぱん』ゆかりの歌を届ける。今田は「そうそうたるキャストのみなさまが参加してくださって、とってもスペシャルなステージになっていると思います」と自信たっぷりにコメント。リハでキャストたちと再会し、「紅白という舞台に参加させていただいて、楽しみつつも緊張していますので、みんなに会えてすごくほっとしました」と胸中を明かした。

『あんぱん』で主人公を演じたほか、『東京2025世界陸上』でもTBS世界陸上アンバサダーとして大会を盛り上げるなど活躍の1年だった今田は、「今年を漢字一文字で表すと？」と聞かれると、「走る」の“走”と回答。「『あんぱん』でも走るの速い役でしたし、世界陸上でもお世話になったり。あと、最後まで走ってるなって」と理由を説明していた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。