歌手の氷川きよしが、きょう30日に放送されるTBS系『人生最高レストラン2025 年末特大号』(22:00～23:30)に出演し、「ありのままでいいんだ…」と感じたという復活の舞台裏を告白する。

氷川きよし

2000年に「箱根八里の半次郎」でデビューするやいなや、“演歌界のプリンス”として一世を風靡、数々の大ヒット曲を世に送り出してきた氷川きよし。近年ではKIINA.と名乗りロックやポップスまで幅広いジャンルを歌い華やかなパフォーマンスで大きな注目を集める国民的歌手の素顔が明らかに。親友・篠原ともえが明かすテンション爆上げのプライベートにMC・加藤浩次も仰天となる。

思い出の一品として、歌手の下積み時代を支えてもらったアルバイト先のハンバーグを紹介。福岡出身の高校生が演歌の道に進むきっかけとなった運命的な出会いとは? そして、デビュー曲がいきなり100万枚を突破する大ヒット、一気にスターダムへのし上がる中での葛藤と苦悩を告白する。

そして、2022年に歌手活動を休止。1年8カ月の休養期間を経て、自分の素に近いアーティスト・KIINA.と演歌歌手・氷川きよしの両方で歌い続けていこうと背中を押してくれたレジェンドとの出会いを明かす。

また、新しい学校のリーダーズも出演し、ブレイクまでの知られざる奮闘を告白。さらに、「THE VERY BEST OF 人生のお話大賞」では、渡辺謙、反町隆史、草なぎ剛、小栗旬、仲野太賀、広瀬すず、近藤真彦、高嶋ちさ子、本木雅弘、倉本聰ら、これまで番組に登場した豪華ゲストの聞けて良かった人生の話を厳選して届ける。

(C)TBS