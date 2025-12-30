フジテレビ系バラエティ特番『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』(1月2日18:25～)に初出演するモグライダーとロングコートダディがコメント寄せた。

『爆笑レッドカーペット』は、2007年2月の放送開始以来、テレビ界に“ショートネタ”ブームを巻き起こした番組。2025年夏に放送した約11年ぶりの復活特番に続く、“令和の『爆笑レッドカーペット』”第2弾となる。

コメントは、以下の通り。

モグライダー（芝大輔、ともしげ）

――『爆笑レッドカーペット』初出演の感想をお聞かせください。

芝「やっと出られた、という感じですね。感慨深いです」

ともしげ「念願がかないました！」

芝「俺たちがデビューした頃は、まさにこの『爆笑レッドカーペット』と、あと『エンタの神様』（日本テレビ系）が大人気で。どっちかに出られたら一人前だ、みたいな感覚があったんですよ」

ともしげ「事務所（マセキ芸能社）の先輩のいとうあさこさんやナイツさん、狩野英孝さんも、この番組をきっかけにして、どんどんスターになっていって。それを間近で見ていたので、僕らもいつか出たいなって思ってました」

芝「で、実は当時、僕らも『レッドカーペット』のオーディションを受けさせてもらったことがあるんですよ。ところが、これがもう全然、なんにもうまくいかなくて」

ともしげ「そうなんです、ちょっと失敗しちゃいまして…」

芝「こいつ（ともしげ）がカレーの作り方を言えるか言えないか、みたいなネタだったんですけど、普通に言えちゃったんです（笑）。それでスタッフの皆さんの機嫌を損ねて、見事に落とされてしまったっていう」

ともしげ「はい、激落ちでした（笑）。めちゃくちゃ悔しかったです」

芝「その“激落ち”事件以来ずっと、自分たちは出られない番組だと思ってたんで、あれから15年経って、こうして呼んでいただけるっていうのは、本当にありがたいですね。薮木（健太郞／総合演出）さんにも、“大きくなって帰ってきました！”って言いたいです（笑）」

――お二人がコラボしてみたい“レッドカーペット芸人”は？

ともしげ「クールポコ。さんとか、サイクロンＺさんとか、それこそナイツさんとか、『レッドカーペット』のレジェンドの芸人さんとコラボしてみたいです。昔、ナイツさんがオードリーさんとコラボしていたのがすごく面白くて、ああいう感じに憧れるんですよね」

芝「ナイツさんとはぜひ一緒にやってみたいですね。塙（宣之）さんの“ヤホー”と、ともしげの天然と、どっちがいっぱい言い間違えるか、みたいな（笑）」

ともしげ「あと、芝くんのことが大好きな鳥居みゆきさんに、モグライダーに入ってもらうのも面白いかなと」

芝「キツいキツいキツい！（笑）」

――では最後に、放送を楽しみにしている視聴者に向けてメッセージをお願いします。

芝「おかげさまで、われわれもようやく『爆笑レッドカーペット』に出演できました。今回初めて、流れる…というか、流される体験をさせてもらったので、俺たちの“流され慣れてない顔”を見ていただければと思います（笑）」

ともしげ「“延べ99組”と聞くと、見るのが大変だと思うかもしれませんが、ショートネタなので、テンポよく、最後まで楽しく見られます。ぜひ全部見てください！」

芝「誰目線だよ（笑）」

ロングコートダディ（堂前透、兎）

――『爆笑レッドカーペット』初出演の感想をお聞かせください。

堂前「昔、工場のアルバイトで、ベルトコンベアで流れてくる鶏肉を、決められたグラム数に取り分ける作業をしてたんですけど、あれから10年以上経って、今度は自分が流れてくる側になっているというのが、とても感慨深かったです」

兎「僕は、昔から憧れていた父親と同じ制服を着て出演できたのが感慨深かったです」

――兎さんのお父様は警察のお仕事をされていたのですか？

兎「あ、すみません、それは言えないです」

堂前「（笑）。あと、お客さんの雰囲気があったかくて、それはありがたかったんですけど、ネタよりも、カーペットが動いたときの方がウケてたような気がして…」

兎「確かに。カーペットが動き出した瞬間、“フゥ～！”ってなってたもんね」

――デビュー当時、お二人は『爆笑レッドカーペット』という番組についてどんな印象を持っていましたか。

堂前「よく見てましたよ。たくさんの芸人さんを一気に見ることができて、楽しい番組やなと」

兎「僕もよく見てたんですけど、当時住んでた家がすごく狭くて、テレビを置く場所が棚と冷蔵庫の間しかなかったんです。だから画面の両端が見えなくて、真ん中のところしか見えてなかったので、床が動いているなんて全然知らなくて。編集で芸人さんが左から右にシュッと動いてるだけだと思ってたんですよ。だから今日、こんなにも床が動いてるんだと知って、びっくりしました。世の中まだまだ知らないことだらけですね」

――当時、番組のオーディションを受けたことは？

兎「う～ん、あったかもしれないですけど…」

――どちらかというと、視聴者として楽しんでいた？

堂前「はい、割とそんな感じやったと思います」

――お二人がコラボしてみたい“レッドカーペット芸人”は？

堂前「レッドカーペット芸人ではないですけど、ママタルトの大鶴肥満と一緒に出てみたいですね。ネタは何でもいいんですけど、カーペットの動きを遅くして、ゆっくり消えていきたいです」

兎「あ、それはいいね。重量級の芸人さんを集めるのも面白いかもしれない。カーペットがギュルギュル～って音を立てて」

堂前「空回りしてたら、さらに面白いんですけどね」

兎「音はするけど全然動いてないぞ、みたいな」

――では最後に、放送を楽しみにしている視聴者に向けてメッセージをお願いします。

堂前「放送は１月２日ですよね？…え～、まだまだあけましておめでとうございます！まだまだ続くよ、正月のお笑い番組！行け！」

兎「行け！正月を楽しめ！寝るな！…以上です」

『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』出演芸人

青色１号〈★〉 / アキラ100％ / アンガールズ / 飯尾和樹（ずん）＆堀内健（ネプチューン）＆多田健二（COWCOW） /井戸田潤（スピードワゴン） / インスタントジョンソン / ウエストランド / Ａマッソ〈★〉 / 大谷健太〈★〉 / お見送り芸人しんいち〈★〉 / 蛙亭 / かが屋〈★〉 / 木村卓寛（天津） / 清川雄司〈★〉 / キンタロー。 / 金の国 / クールポコ。 / 空気階段〈★〉 / くまだまさし＆ハイキングウォーキング / ぐりんぴーす〈★〉 / コットン / コロコロチキチキペッパーズ〈★〉 / サイクロンＺ / ザ・マミィ〈★〉 / さや香〈★〉 / サルゴリラ〈★〉 / サンシャイン池崎 / ジェラードン / シシガシラ / シマッシュレコード〈★〉 / シャウト!!（バイク川崎バイク＆サンシャイン池崎）〈★〉 / シャルロット〈★〉 / シューマッハ / 庄司智春（品川庄司）＆なかやまきんに君 / スクールゾーン / スピーディーハンター〈★〉 / 世界クジラ〈★〉 / 太鵬〈★〉 / タナからイケダ / 谷＋１。〈★〉 / Ｗエンジン / タワー〈★〉 / チェリー吉武 / チャンス大城 / ちゃんぴおんず〈★〉 / どぶろっく / トム・ブラウン〈★〉 / 友田オレ / 友近＆近藤春菜（ハリセンボン） / 鳥居みゆき / トレンディエンジェル / ナイツ / なだぎ武 / ななまがり / 軟水〈★〉 / 二代目ちくわぶ〈★〉 / ねこじゃらし〈★〉 / ネルソンズ / NON STYLE / バタハリ〈★〉 / ハナコ〈★〉 / ハライチ / ハリセンボン / パンクブーブー / 髭男爵 / ビコーン！ / ビスケットブラザーズ〈★〉 / 響 / ５GAP / フォーリンラブ / フタリシズカ〈★〉 / 紅しょうが〈★〉 /マシンガンズ / 松浦景子〈★〉 / ミスター大冒険。〈★〉 / もう中学生 / モグライダー〈★〉 / 燃ゆるレジーナ〈★〉 / ヤーレンズ〈★〉 / 柳原可奈子 / ヤンシー＆マリコンヌ / ゆってぃ＆ザブングル加藤＆稲田直樹（アインシュタイン） / 吉住〈★〉 / ラパルフェ / ラビットラ〈★〉 / ランジャタイ〈★〉 / レモンと炭酸〈★〉 / ロッチ / ロングコートダディ〈★〉 / 笑い飯

※五十音順 〈★〉＝番組初登場

【編集部MEMO】

MCの今田耕司は「正月2日の放送ということで、ご家族やお友だちと一緒に“お正月のお笑い”を楽しんでもらいたいですね。こたつに入ってお酒でも飲みながら、のんびりと、ゴロゴロ横になって見ていただければと思います」、高橋克実は「横になって見ているうちに、気づいたら寝落ちしてた、とかね(笑)、そのぐらいのユル～い感じで楽しんでいただきたいです。3時間半、あっという間だとは思いますけど、途中で寝ちゃっても全然楽しめますから。1月2日にはもってこいの番組だと思いますので、ぜひ!」とコメントしている。

