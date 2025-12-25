フジテレビ系バラエティ特番『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』(1月2日18:25～)の出演芸人のべ99組が一挙発表された。

アンガールズ、ナイツ、柳原可奈子ら、かつての常連メンバーはもちろん、待望の“令和のレッドカーペット”初登場を果たすなだぎ武、ハライチ、そして今回が番組初出演となるモグライダー、ロングコートダディら、各世代から選りすぐりの精鋭たちが集結し、最新のショートネタを次々に披露していく。

飯尾和樹(ずん)＆堀内健(ネプチューン)＆多田健二(COWCOW)、庄司智春(品川庄司)＆なかやまきんに君、友近＆近藤春菜(ハリセンボン)ほか、スペシャルユニットによるコラボネタも必見だ。

そして、番組MCの高橋克実＆今田耕司、進行の山崎夕貴アナウンサーとともに番組を盛り上げるスペシャルMCとして、高杉真宙が登場。

芸人たちを見守る「レッドカーペット会員」は、前半ブロックでは、大谷亮平、指原莉乃、松田好花(日向坂46)、山下健二郎(三代目 J SOUL BROTHERS)、ゆうちゃみ、吉川愛、LEO(BE:FIRST)。後半ブロックでは、池田美優、井桁弘恵、大友花恋、津田健次郎、綱啓永、福本莉子、和田正人が出演する。

MCのコメントは、以下の通り。

――収録の感想をお聞かせください。

今田「いやもう、面白かった！」

高橋「本当に楽しくて、夢のような時間でした（笑）」

今田「昔の『爆笑レッドカーペット』に出てくれていた人たちも、初めて来てくれた若い人たちも、全員とにかく面白かったです」

高橋「今や大ベテランと呼ばれるような芸人さんも、１分間のネタを披露するためにわざわざ来てくれて。非常に感慨深いものがありましたね」

今田「笑い飯なんか、さすがの貫禄でしたからね。NON STYLEとかハライチもそうやけど、みんな、１分間の使い方を知っているというか。いやぁ、大したもんですよ」

高橋「僕は、アキラ100％さんとかチェリー吉武さんとか、ピンの芸人さんもたまらなかったです（笑）。なんて言うんですかね、“１発で仕留めます”みたいな、ああいうネタが見られるのが『レッドカーペット』の醍醐味みたいなところがありますもんね」

今田「天津・木村（卓寛）のネタも久々に見られてうれしかったです。エロ詩吟は令和でも健在でした（笑）」

高橋「直球じゃないところがよかったですね。いろいろと想像させてくれるから（笑）」

今田「そうなんですよ。どぶろっくにしても、どストレートじゃなく、ギリギリのラインを攻めていて（笑）。素晴らしいですね」

高橋「どぶろっくなんて、もはやオシャレな笑いですよ！」

今田「（笑）。あと、クールポコ。は、ちょっと感動してしまいました。こんなにも変わらんか、っていうね（笑）。何年経（た）っても、ここは変えたらあかんっていうところをしっかり守ってやってるのは本当にすごいことやなと。だからいつまでも新鮮に笑えるんでしょうね」

高橋「感動という意味では、飯尾（和樹）さん、ホリケン（堀内健）さん、COWCOW多田（健二）さんのおじさん３人組も素晴らしかった」

今田「あの、わっちゃわちゃのコラボネタね（笑）」

高橋「いや、でも決してグダグダにはならないんですよ。１人１人がちゃんと光ってましたから。プロの芸を見せていただきました」

今田「今回改めて思ったのは、『爆笑レッドカーペット』だからこそ輝ける芸人さんがたくさんいるんだなと。そこがこの番組の一番の強みなのかもしれませんね。世代とか年齢は関係なしに、ベテランも若い人たちと同じように輝ける。レッドカーペットの仕組みって、ほんまに優秀なんやなって、つくづく思いますね」

――視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

今田「正月２日の放送ということで、ご家族やお友だちと一緒に“お正月のお笑い”を楽しんでもらいたいですね。こたつに入ってお酒でも飲みながら、のんびりと、ゴロゴロ横になって見ていただければと思います」

高橋「そうですね、横になって見ているうちに、気づいたら寝落ちしてた、とかね（笑）、そのぐらいのユル～い感じで楽しんでいただきたいです。３時間半、あっという間だとは思いますけど、途中で寝ちゃっても全然楽しめますから。１月２日にはもってこいの番組だと思いますので、ぜひ！」

今田「そうそう、『レッドカーペット』って見終わった後、何も覚えてないんですよ（笑）。何をやってたのか、終わった瞬間に忘れちゃってる。でも、そこがこの番組のいいところで。だから全然、忘れちゃっていいんですよ。大いに笑って、見終わったらすぐに忘れて、ついでにイヤなことも忘れて…というのが、一番の楽しみ方かなと思います」

『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』出演芸人

青色１号〈★〉 / アキラ100％ / アンガールズ / 飯尾和樹（ずん）＆堀内健（ネプチューン）＆多田健二（COWCOW） /井戸田潤（スピードワゴン） / インスタントジョンソン / ウエストランド / Ａマッソ〈★〉 / 大谷健太〈★〉 / お見送り芸人しんいち〈★〉 / 蛙亭 / かが屋〈★〉 / 木村卓寛（天津） / 清川雄司〈★〉 / キンタロー。 / 金の国 / クールポコ。 / 空気階段〈★〉 / くまだまさし＆ハイキングウォーキング / ぐりんぴーす〈★〉 / コットン / コロコロチキチキペッパーズ〈★〉 / サイクロンＺ / ザ・マミィ〈★〉 / さや香〈★〉 / サルゴリラ〈★〉 / サンシャイン池崎 / ジェラードン / シシガシラ / シマッシュレコード〈★〉 / シャウト!!（バイク川崎バイク＆サンシャイン池崎）〈★〉 / シャルロット〈★〉 / シューマッハ / 庄司智春（品川庄司）＆なかやまきんに君 / スクールゾーン / スピーディーハンター〈★〉 / 世界クジラ〈★〉 / 太鵬〈★〉 / タナからイケダ / 谷＋１。〈★〉 / Ｗエンジン / タワー〈★〉 / チェリー吉武 / チャンス大城 / ちゃんぴおんず〈★〉 / どぶろっく / トム・ブラウン〈★〉 / 友田オレ / 友近＆近藤春菜（ハリセンボン） / 鳥居みゆき / トレンディエンジェル / ナイツ / なだぎ武 / ななまがり / 軟水〈★〉 / 二代目ちくわぶ〈★〉 / ねこじゃらし〈★〉 / ネルソンズ / NON STYLE / バタハリ〈★〉 / ハナコ〈★〉 / ハライチ / ハリセンボン / パンクブーブー / 髭男爵 / ビコーン！ / ビスケットブラザーズ〈★〉 / 響 / ５GAP / フォーリンラブ / フタリシズカ〈★〉 / 紅しょうが〈★〉 /マシンガンズ / 松浦景子〈★〉 / ミスター大冒険。〈★〉 / もう中学生 / モグライダー〈★〉 / 燃ゆるレジーナ〈★〉 / ヤーレンズ〈★〉 / 柳原可奈子 / ヤンシー＆マリコンヌ / ゆってぃ＆ザブングル加藤＆稲田直樹（アインシュタイン） / 吉住〈★〉 / ラパルフェ / ラビットラ〈★〉 / ランジャタイ〈★〉 / レモンと炭酸〈★〉 / ロッチ / ロングコートダディ〈★〉 / 笑い飯

※五十音順 〈★〉＝番組初登場

【編集部MEMO】

総合演出の藪木健太郎氏は「やはり正月特番らしく、バカバカしい“かくし芸”的なネタもたくさん出したいですね。お正月のフジテレビということで、『新春かくし芸大会』にあやかりつつ（笑）、『レッドカーペット』なりのアプローチで、芸なのか、おふざけなのかわからない（笑）、そんな“かくし芸的なもの”をいっぱいお見せできたらと考えています」とコメントしている。

(C)フジテレビ