ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、兵庫県を拠点とする3人制プロバスケットボールチーム「EPIC」と2026年度スポンサー契約を締結したことを発表した。

「バスケって17(いいな)」

「17LIVE」では、日々多数のライバーが多岐にわたるジャンルでライブ配信を行っており、ライバーとリスナーの間やライバー同士、リスナー同士でのコミュニティが形成されている。コミュニティは共通の趣味や興味関心事を軸に形成されることが多く、「17LIVE」としても、昨今では「野球」や「ゴルフ」など、多くの人が関わりを持つ人気スポーツ軸でのコミュニティ形成を促し、また普及促進に貢献できる施策を企画し、実施してきた。

今年秋には、「バスケって17(いいな)」というスローガンを掲げ、ライブ配信を通じてバスケットボールを軸とした新たなコミュニティを形成し業界のさらなる普及促進に貢献したいという思いのもと、兵庫県を代表するプロチームである「EPIC.EXE」が主催するイベントへの協賛やバスケットボールコミュニティ企画をスタートした。

「EPIC」所属選手や関係者によるライブ配信も予定

「3x3(スリー・エックス・スリー)」は、ストリートボールがルーツであり、東京オリンピックから正式種目となったスピーディーなバスケットボールの新競技。コートはハーフコートを使用し、ショットクロック(シュート制限時間)が12秒と短く、21点先取で試合が終了するノックアウト方式が採用されている。通常の1チーム5人制のバスケットボール競技とは違うコンパクト且つハイスピードなゲーム展開が特徴で、昨今人気沸騰中の新競技となっている。

「EPIC」への協賛に伴い、3x3のプロバスケットリーグである「3x3.EXE PREMIER」や日本バスケットボール協会の主催で開催される3x3クラブチームのツアー「3x3 JAPAN TOUR」、3x3 UNITED、3x3 UNITED WOMENなどで選手およびスタッフが着用するユニフォームやチームウェアに「17LIVE」のロゴが掲載されるほか、「17LIVE」が冠となるイベントの開催なども今後企画していくという。

また、「EPIC」に所属している選手や関係者による「17LIVE」におけるライブ配信も予定されている。