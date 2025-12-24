2025年12月の新作5品まとめ(12月23日発売予定)
本記事ではミニストップで12月23日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、魚介の旨みを楽しめるシーフード系のメニューを中心に、冬の食卓を彩る新商品が登場しています。
「まる寿司 サーモンタルタル」(235.44円)
価格 : 235.44円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
「まる寿司 サーモンタルタル」(235.44円)は、細かく切ったサーモンと玉ねぎたっぷりのタルタルソースを和えた、片手で食べられるお寿司です。
「彩りサーモン丼」(699.84円)
価格 : 699.84円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
ボリュームのある「彩りサーモン丼」(699.84円)は、漬けだれで味付けしたトラウトサーモンと、つぶっこを和えたサーモンハラスが彩りよく盛り付けられています。
「炙りにしん&しめ鯖にぎり6貫」(429.84円)
価格 : 429.84円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
2種類の青魚の食べ比べを楽しめる「炙りにしん&しめ鯖にぎり6貫」(429.84円)は、炙りにしんにはねぎと生姜、しめ鯖には刻み柚子を薬味としてトッピングしています。
「大きいウインナーパイ」(170.64円)
価格 : 170.64円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
大きいウインナーまるごと1本とケチャップを包んで焼き上げた「大きいウインナーパイ」(170.64円)は、食べ応えのある惣菜パイです。
「いちごパフェみたいなアイスバー」(194.40円)
価格 : 194.40円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
ミニストップのいちごパフェをイメージした「いちごパフェみたいなアイスバー」(194.40円)は、とろ～りとした練乳と甘酸っぱいいちごの味わいが楽しめます。
まとめ
12月23日発売の新商品は、海鮮メニューが豊富に「まる寿司 サーモンタルタル」「彩りサーモン丼」「炙りにしん&しめ鯖にぎり」や、大きいウインナーが食べ応えのある「ウインナーパイ」、寒い時期でも食べたくなる味わい「いちごパフェみたいなアイスバー」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
※画像は公式ホームページより引用