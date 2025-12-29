ゴルフダイジェスト・オンラインはこのほど、ゴルフスタイル(習慣)に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年9月30日～10月6日、ゴルファー5,364人を対象にインターネットで行われた。

ラウンドデビューの中央値は「26歳」

初めてラウンドをした年齢

初めてラウンドした年齢の中央値は全体で26歳となった。最も高齢の戦前・戦中生まれ世代(1926年～1946年生まれ)で30歳、最も若いゆとり世代(1987年～1996年生まれ)で27歳と、わずか3歳の差にとどまる結果となった。高度経済成長期からデジタルネイティブ世代まで、大きな時代背景の変化があった中でも、ゴルフを始める年齢に劇的な差は見られなかった。

ゴルフを始めたきっかけ

ゴルフを始めた一番のきっかけ

ゴルフを始めた一番のきっかけをたずねたところ、戦前・戦中生まれを除く全世代で「仕事の関係で」が最も多くなった。詳しく見ると、団塊世代(1947年～1949年生まれ)の43.5%に対し、ミレニアル世代(1983年～1986年生まれ)は50.8%と半数を超えており、全世代を通してビジネスシーンが入口となったケースがピークに達している。しかし、ゆとり世代(1987年～1996年生まれ)では「仕事の関係で」が42.0%に減少する一方、「家族の影響で」が26.0%と全体平均(14.5%)の約1.8倍に達した。

一緒にラウンドする相手

最もラウンドする人

実際に誰とラウンドすることが最も多いかという質問では、団塊世代(1947年～1949年生まれ)では「友人」が61.2%と最多だったが、ミレニアル世代(1983年～1986年生まれ)からゆとり世代(1987年～1996年生まれ)では「会社の同僚・上司・部下」がそれぞれ最多となった。

また、全世代を通してミレニアル世代(1983年～1986年生まれ)は「会社の同僚・上司・部下」が最も高く41.0%。一方、ゆとり世代(1987年～1996年生まれ)は「会社の同僚・上司・部下」がミレニアル世代(1983年～1986年生まれ)を下回り、「家族」とラウンドする割合が20.0%と、全体平均(8.0%)の2倍以上となった。

今回の調査結果から、ミレニアル世代は、バブル世代までの接待ゴルフ文化の影響を強く受けた最後の世代である可能性が示唆された。一方、ゆとり世代は仕事とプライベートの境界をはっきりさせる傾向があり、趣味として楽しむゴルフというスタイルが広がっていることが明らかになった。