ゴルフブランドのオノフを展開するグローブライドは2025年11月20日〜2026年1月20日、ウインターキャンペーンとして「ONOFF WINTER GIFT CAMPAIGN」と「ONOFF WINTER ENTRY CAMPAIGN」を開催する。

ONOFF WINTER GIFT CAMPAIGN

「ONOFF WINTER GIFT CAMPAIGN」は、CLUB ONOFF ONLINE SHOPまたはオノフ公式ショップ楽天市場店にて対象の商品を5万5,000円以上で購入すると、ONOFFオリジナルウィンターギフトがもらえるキャンペーン。

対象商品は、ゴルフクラブ・クラブパーツ・ゴルフ用品・ウエア。セール品およびフィッティング・レッスン・イベント参加費は対象外となる。

プレゼントは、CLUB ONOFF ONLINE SHOPでの購入ではマフラー・カレンダー・コットンバッグのギフトセット(先着24名)、オノフ公式ショップ楽天市場店での購入ではニットキャップ・カレンダー・コットンバッグのギフトセット(先着15名)を用意している。

「ONOFF WINTER ENTRY CAMPAIGN」は、CLUB ONOFFに登録すると2,000円分のクーポンがもらえるキャンペーンとなっている。