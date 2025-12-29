リクスタはこのほど、「2026年初詣にオススメ(神社)年間総合トレンドアクセスランキング東西ベスト20」を発表した。集計対象期間は2024年11月1日～2025年10月31日。「神社がいいね」のデータベースから「オススメ度」が4.0以上の神社を抽出し、検索数の多かった神社を集計しランキングを作成した。

東日本1位は「熱田神宮」

東日本第1位に輝いたのは、愛知県名古屋市鎮座の「熱田神宮(あつたじんぐう)」となった。「2025年上半期神社トレンドアクセスランキング東西ベスト20」から1つ順位を上げ、見事1位を獲得した。三種の神器の1つ「草薙の剣」を祀る神社で、樹齢1000年を超えるともいわれる大楠も有名だ。

第2位は、東京都千代田区の「靖國神社(やすくにじんじゃ)」。明治天皇の勅令により創建された「招魂社」が始まりとされている。また、東京の「桜の開花宣言」の基準となる標本木があることでも知られている。

第3位は、千葉県野田市の「櫻木神社(さくらぎじんじゃ)」。 「桜の宮」とも称され、一年中桜を楽しめる他、桜の描かれた御朱印が人気の神社。

西日本1位は「皇大神宮」

西日本の第1位は、昨年に引き続き三重県伊勢市鎮座の「皇大神宮(こうたいじんぐう)」だった。「お伊勢さん」として親しまれる「伊勢神宮(いせじんぐう)」の内宮にあたり、第3位には外宮にあたる、「豊受大神宮(とようけだいじんぐう)」もランクインしている。

第2位は、宮崎県高千穂町「天安河原宮(あまのやすかわらぐう)」がランクイン。今年の上半期において初ランクインにして第1位に輝いた神社が、年間でも第2位と高順位をキープした。天照大神の岩戸隠れの際に、神々が話し合いをした場所と伝わる神秘的な場所。他、石を積むと願いが叶うという「石積の祈願」等、パワースポットとしても有名だ。

計10件が新規ランクイン

新規にランクインした神社は、東日本・西日本ともに5件ずつ(25％)の計10件だった。東日本第5位「蛇窪神社(へびくぼじんじゃ)」、西日本第19位「霞神社(かすみじんじゃ)」等、今年の干支「巳(蛇)」にまつわる神社が、上半期に引き続きランクインしている。その他、地元では「けいさん」の愛称で親しまれている「氣比神宮(けひじんぐう)」(東日本第17位)、総称して「日前宮(にちぜんぐう)」とも呼ばれ同一境内に座す2社からなる「日前神宮・国懸神宮(ひのくまじんぐう・くにかかすじんぐう)」(西日本第10位)といった神社が初ランクインした。