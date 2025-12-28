年末年始、旅行や帰省で飛行機に乗る方はモバイルバッテリーの取り扱いに気を付けましょう。政府広報オンライン(@gov_online)が呼びかけを行っています。

リチウムイオン電池を使った製品の中には、機内持込み手荷物や預け手荷物とする際に条件が設けられている場合があるそう。当日にトラブルとならないように、必ず事前に航空会社のルールを確認しておきましょう。

リチウム電池使用のモバイルバッテリー、電子タバコ、電子製品用の予備のリチウム電池は、機内持込み手荷物にはできますが、預け手荷物にはできません。

衝撃、損傷が原因で発生する熱暴走による発火の可能性があるため、必ず機内に持ち込み、座席上の収納棚に置かず、手元で保管しましょう。

万一、機内で加熱、膨張、発煙、発火した場合は、直ちに客室乗務員へ連絡してください。

リチウム電池内蔵のスマートフォンやパソコン、ワイヤレスイヤホン、電気シェーバーは、機内持込み手荷物にも、預け手荷物にもできます。

ただし機内持ち込み手荷物にする場合は、ケースや衣類などで保護、預けて荷物にする場合は電源を完全にオフにし(スリープモードは不可)、ケースや衣類などで保護してかたいスーツケースにいれましょう。

毎日使っているモバイルバッテリーですが、トラブルなく旅行や帰省を楽しむためにも取り扱いには注意したいものです。