鳥取県と岡山県が共同で運営する「とっとり・おかやま新橋館」(東京都港区)は2026年1月2日から、新橋・日比谷地区に隣接するアンテナショップ「奈良まほろば館」、「香川・愛媛せとうち旬彩館」及び「日比谷しまね館」と連携し、「お雑煮スタンプラリー」を開催する。

開催期間は2026年1月2日～1月15日まで。提供期間及び時間は店舗によって異なる。

期間中、各アンテナショップにおいてお雑煮1点を注文するごとに、該当する県のスタンプを1個付与する。4館すべてでお雑煮を食べてスタンプを集め、応募した人を対象に、抽選で合計64人に4館6県の特産品が当たる。

賞品は、6県の特産品を詰め合わせた20,000円相当の「6県賞」が4人に。なら賞、とっとり・おかやま賞、かがわ・えひめ賞、しまね賞の各地域の特産品を詰め合わせた3,000円相当の「4館賞」が各賞15人に当たる。

抽選は、6県のスタンプを集めた人の中から6県賞の当選者を決定し、6県賞の落選者と4館のスタンプを集めた人の中から4館賞の当選者を決定する。応募した店舗にかかわらず、抽選は合同で行う。賞品を選ぶことはできない。

とっとり・おかやま新橋館のお雑煮

とっとり・おかやま新橋館内のビストロカフェももてなし家では、1月4日～15日 11時～21時30分(LO:21時)までお雑煮を提供する。

「鳥取県のお雑煮」(750円)は、邪気を払うとされる小豆の煮汁に軟らかく煮た丸餅のシンプルな雑煮。

「岡山県のお雑煮」(1,000円)は、県南部の昆布とブリの出汁を用いた雑煮で、県北部で使われるスルメを隠し味としている。

奈良まほろば館のお雑煮

奈良まほろば館内のCafe & Bar まほらでは、1月3日～15日 11時～17時30分(LO:17時)まで提供する。

「奈良県のお雑煮」(800円)は白味噌仕立ての丸餅雑煮で、取り出してきな粉につけて食べる。

香川・愛媛せとうち旬彩館のお雑煮

香川・愛媛せとうち旬彩館内のかおりひめでは、1月4日～15日 11時～15時30分(LO:15時)と17時～23時(LO:22時)まで提供する。

「香川県のお雑煮」(1,100円)は、白味噌に餡餅が特徴の雑煮。輪切りの根菜に家族円満の願いが込められている。

「愛媛県のお雑煮」(1,100円)は、すまし汁に丸餅、大根、人参、鶏肉等が入った雑煮。

日比谷しまね館のお雑煮

日比谷しまね館では、1月2日～15日 11時～20時(LO:19時)まで提供する。

「島根県のお雑煮」(800円)は、奥出雲町仁多のもち米でついた丸餅に、香り豊かなもちのりを添えた雑煮。