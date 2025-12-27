12月29日にスタートする『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』（以下、MLBトークライブ）』の初回ゲストとして、大リーグ評論家の福島良一氏が出演することが決まった。

WEBメディア『ベースボールチャンネル』を運営する株式会社カンゼンは、新たな配信番組『MLBトークライブ』をスタートさせる。

『MLBトークライブ』は大谷翔平や村上宗隆といった日本人メジャーリーガーの動向や、3月に開催を控えるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）、他のメディアでは扱わないようなディープな話題までトークテーマにしていく。

『MLBトークライブ』のMCを務めるのは、MLB（メジャーリーグベースボール）の実況でも人気を博すDJケチャップ氏。2025年はNPB（日本プロ野球）で62試合、MLBで107試合の計169試合を実況している。

野球だけでなく、サッカーやバスケットボールなど、様々な競技やシーンでスタジアムMC、中継実況、イベントMCなどを務めてきたDJケチャップ氏が、新番組『MLBトークライブ』では毎回ゲストを呼んでトークを繰り広げる。

初回ゲストの福島氏は、長年にわたってMLBの解説などを務める人気評論家。ケチャップ氏との“ケチャ福”コンビによる実況・解説を好きなMLBファンも多いという。

初回は12月29日（月）20時から、ゲストには野球評論家の福島良一氏を招く。ライブ配信はYouTubeで視聴することができ、Apple PodcastやSpotifyでも後日、音声配信される予定となっている。

