アイドルグループ・乃木坂46の旅バラエティ番組『乃木坂46 6期生稼働中』(毎週金曜12:00～配信予定)の第9回が5日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

「これ食べたかったやつだ～!」と大はしゃぎ

『乃木坂46 6期生稼働中』は、6期生初の旅バラエティ番組。2025年2月に加入したばかりの6期生が、過去に乃木坂46がライブを行った土地を巡り、体当たりのPR活動に挑む。自分たちの知名度を上げるべく、飛び込みでPR活動を行うほか、地元グルメやおすすめスポットを楽しむ様子も届ける。

配信中の第9回では、これまでPR活動を頑張ってきたご褒美企画として、6期生初の海外ロケに挑戦。愛宕心響、大越ひなの、海邉朱莉、川端晃菜、鈴木佑捺、瀬戸口心月、長嶋凛桜、増田三莉音、森平麗心、矢田萌華の10名は、過去に乃木坂46がライブを行った台北へ。最終日に実施するライブの告知をしながら、台北の観光スポットを巡る2泊3日の10人旅に、「ドキドキでいっぱい」「みんなと一緒に楽しめたら」と期待に胸をふくらませる。

1日目は、ランタン飛ばしで有名な十分へ。地元グルメやお土産店が立ち並ぶ商店街で、二手に分かれた6期生は、「これ食べたかったやつだ～!」「海外でお買い物するのはじめて」と大はしゃぎ。同時に、自分たちの力で観客を集めるため、ライブ告知のビラ配りにも奮闘する。最後のランタン飛ばしでは、一人ずつ真剣な顔で願い事を書き、「せ～の!」と空へ。その幻想的な光景に、「感動する……」と思わず声を上げる。

その後、提灯の明かりがノルタルジックな街・九份に移動した6期生。細い階段道に、「結構キツい……(笑)」と四苦八苦しながら、高台のレストランに向かう。やっとの思いでレストランに到着した6期生は、美しい夜景や地元のコース料理にテンションアップ。長嶋は、「6期生全員でご飯食べるの久しぶりじゃない?」とうれしそうな表情を浮かべ、メンバーたちもプライベート感あふれるトークで盛り上がっていた。