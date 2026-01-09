＜応募〆: 2026/1/23＞【2名様】調理から盛り付けまでこれ1皿！「Hetta!(ヘッタ) IH対応セラミックお皿パン20cm」と「お皿パンつかみ」のセットをプレゼント

いつもの食卓づくりを、もう少し軽やかに。フライパンとして調理して、そのまま“お皿”としてテーブルへ運べる新しい発想のアイテム「Hetta!（ヘッタ） IH対応セラミックお皿パン」が登場しています。

共働き・単身世帯の増加にともない、キッチン時間を効率的に使いたいという声に寄り添い、「作る、食べる。これ1皿で。」というコンセプトで企画されたシリーズです。

お皿らしさを追求したカラーや形状が、いつものメニューを少しだけ新鮮に見せてくれるかもしれません。

■なめらかな使い心地とお手入れ

内面には特殊セラミック加工「セラノヴァコート」を採用。 油汚れも落としやすく、食洗機対応で後片付けもスムーズ。

■軽量＆省スペース設計

アルミニウム合金製で軽く、重ねて収納できるのでキッチンもすっきり。

IHやガス、オーブンにも対応し、幅広い調理に使えます。20cmサイズは1人分のメイン料理やワンパンご飯にぴったりです。

■専用つかみ付きで便利

「Hetta! お皿パンつかみ」は、片手でしっかり挟めるシンプルな構造。

熱いお皿パンを安全に持ち運べるので、調理後の移動やテーブルへのサーブがスムーズになります。



■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回、マイナビニュース読者の皆さまに「Hetta! IH対応セラミックお皿パン20cm」と「Hetta! お皿パンつかみ」のセットを2名様にプレゼント！

調理から盛り付けまでを一つでこなせる便利さと、食卓を彩るデザインが魅力のアイテムです。ぜひこの機会にご応募ください。

プレゼント内容

商品名 「Hetta!(ヘッタ) IH対応セラミックお皿パン20cm」

「お皿パンつかみ」

人数 2名様 価格 「Hetta!(ヘッタ) IH対応セラミックお皿パン20cm」:3,630円(税込)

「お皿パンつかみ」:1,980円(税込) 商品詳細 「Hetta!(ヘッタ) IH対応セラミックお皿パン20cm」

商品サイズ： 約290×290×55mm

重量： 約520g

「お皿パンつかみ」

商品サイズ： 約82×44×185mm

