＜応募〆: 2026/1/23＞【2名様】調理から盛り付けまでこれ1皿！「Hetta!(ヘッタ) IH対応セラミックお皿パン20cm」と「お皿パンつかみ」のセットをプレゼント
Hetta! IH対応セラミックお皿パン20cm＆お皿パンつかみ プレゼント企画
いつもの食卓づくりを、もう少し軽やかに。フライパンとして調理して、そのまま“お皿”としてテーブルへ運べる新しい発想のアイテム「Hetta!（ヘッタ） IH対応セラミックお皿パン」が登場しています。
共働き・単身世帯の増加にともない、キッチン時間を効率的に使いたいという声に寄り添い、「作る、食べる。これ1皿で。」というコンセプトで企画されたシリーズです。
お皿らしさを追求したカラーや形状が、いつものメニューを少しだけ新鮮に見せてくれるかもしれません。
■なめらかな使い心地とお手入れ
内面には特殊セラミック加工「セラノヴァコート」を採用。 油汚れも落としやすく、食洗機対応で後片付けもスムーズ。
■軽量＆省スペース設計
アルミニウム合金製で軽く、重ねて収納できるのでキッチンもすっきり。
IHやガス、オーブンにも対応し、幅広い調理に使えます。20cmサイズは1人分のメイン料理やワンパンご飯にぴったりです。
■専用つかみ付きで便利
「Hetta! お皿パンつかみ」は、片手でしっかり挟めるシンプルな構造。
熱いお皿パンを安全に持ち運べるので、調理後の移動やテーブルへのサーブがスムーズになります。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回、マイナビニュース読者の皆さまに「Hetta! IH対応セラミックお皿パン20cm」と「Hetta! お皿パンつかみ」のセットを2名様にプレゼント！
調理から盛り付けまでを一つでこなせる便利さと、食卓を彩るデザインが魅力のアイテムです。ぜひこの機会にご応募ください。
プレゼント内容
|商品名
|
「Hetta!(ヘッタ) IH対応セラミックお皿パン20cm」
「お皿パンつかみ」
|人数
|2名様
|価格
|「Hetta!(ヘッタ) IH対応セラミックお皿パン20cm」:3,630円(税込)
「お皿パンつかみ」:1,980円(税込)
|商品詳細
|「Hetta!(ヘッタ) IH対応セラミックお皿パン20cm」
商品サイズ： 約290×290×55mm
重量： 約520g
「お皿パンつかみ」
商品サイズ： 約82×44×185mm
重量： 約150g
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント1月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/1/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/1/23)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年1月23日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
和平フレイズ株式会社【アフターサービス係】0256-66-8511
受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00（土日・祝日は除く）
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
(提供：和平フレイズ株式会社)