B‐R サーティワン アイスクリームは、「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」を2026年1月1日～8日、「トイ・ストーリー/サンデー」を2025年12月27日～2026年3月22日、それぞれ期間限定で販売する。

「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」(スモールサイズ 9個 2,720円/レギュラーサイズ 9個 3,360円)

「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」(スモールサイズ 9個 2,720円/レギュラーサイズ 9個 3,360円)は、好きなアイスクリームをオリジナルボックスで持ち帰りできるセット。

『トイ・ストーリー』のキャラクターの魅力を引き立てる、躍動感のあるデザインのボックスと、専用のオリジナルデザインのカップで提供される。さらに、オリジナルトランプもついている。なお、同商品はなくなり次第終了となる。

トイ・ストーリー/サンデー ウッディ(スモールサイズ 1個 580円)、トイ・ストーリー/サンデー バズ・ライトイヤー(スモールサイズ 1個 580円)

また、チョコレートでできた「ウッディ」と「ブルズアイ」のピックを使った「トイ・ストーリー/サンデー ウッディ」(スモールサイズ 1個 580円)やチョコレートでできた「バズ・ライトイヤー」と「エイリアン」のピックを使った「トイ・ストーリー/サンデー バズ・ライトイヤー」(スモールサイズ 1個 580円)も販売。

なお、店内飲食と持ち帰りどちらも同一の価格での販売、なくなり次第終了となる。

さらに、好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を持ち帰ることができるバラエティボックスも、2026年2月まで冬だけのスペシャルパッケージに。

4個入りはスモールが1,360円、レギュラーが1,680円、6個入りはスモールが1,870円、レギュラーが2,310円で5.5個分の値段となる。8個入りは7個分の値段で、スモールが2,380円、レギュラーが2,940円。12個入りは10個分の値段でスモールが3,400円、レギュラーが4,200円となっている。

なお、限定デザインはなくなり次第、通常のボックスデザインとなる。

(C) Disney/Pixar

Slinky (R) Dog (C) Just Play LLC

MR. POTATO HEAD® and MRS. POTATO HEAD(R) are registered trademarks of Hasbro,

Inc. Used with permission. (C) Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

