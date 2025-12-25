お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実が22日、公式YouTubeチャンネル『徳井video』を更新。21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された『M-1グランプリ2025』決勝戦を振り返った。

徳井義実

たくろうは「何年も前から面白かった」

徳井は、優勝したたくろうを、「本当におめでとうございます」と祝福しつつ、2008年から司会を務める女優・上戸彩について、「相変わらず今年も、上戸さんがかわいかった」と絶賛。今年40歳になり、3児の母でもある上戸に対し、「あの人はいつまでかわいいつもりなんでしょうか。何なんですか? 上戸彩、かわいすぎるやろ。ずっとかわいいやん。どうなってんの?」「『M-1』はじまって、一番最初に思うことって、今年も上戸彩かわいいんかい! っていうね。まずそれなんですよ」と熱弁した。

また、数年前から同大会の予選もほぼチェックしているという徳井。「たくろうも何年も前から面白かったし。いつか決勝行ったりする世界線があんのかな? って思ってたら、まさか優勝するとは」と感慨深げ。ネタの内容についても、「大喜利の連続ってお客さんが構えて見がち。そこを赤木のキャラクターがあるから、お客さんに構えさせない」「大喜利以外の細かいセリフでナチュラルにしてる。シームレス感がうまかった。技術が高い」と評した。

さらに、同大会について、「今田耕司さんの司会が『M-1』を作ってる」とも。出場者がうまくコメントできなくても、「ちゃんと笑いに変えて次に行く」といい、「お笑いのスキルが異常に高いから安定感と。今田さんは自分でも笑いが取れる。後輩にツッコんだり、フォローしたりして、笑いに変えることができる。だから、本当にずっと滞りなく進行するし、笑いも作っていくし。ホント今田さんのすごさも毎年思いますね」と尊敬の念を込めた。

一方で、話題の大半は上戸のことばかり。「毎年更新してくる。毎年、今年の上戸彩が一番かわいいって。いや～すごい」「まあでもやっぱり、上戸彩さんがかわいいよね」とメロメロの様子で、終始、「かわいい」を連呼。最後は、「このご時世、あんまり人のことを“かわいい、かわいい”言ったらあかんと思うんですけど……。『M-1』の日だけは許してください。『M-1』の日だけは、上戸彩をかわいいと言わせてください。お願いします!」と懇願していた。

コメント欄には、「たくろう本当に面白かった!」「たくろうは圧巻でしたね～ホントお見事でした」「たくろうは2本共大笑いしました!」といった声のほか、「まさかこんなに上戸彩の話するなんて思ってもみなかった」「上戸彩ちゃん可愛いしか入ってこない」「ほぼ上戸彩のことしか言ってねぇ」「本当にかわいかったですね!」「一瞬の隙もなく可愛いの何なん」「『今年もCMの後です!』が毎年かわいすぎる」などの反響が寄せられている。